Potyogtak a gólok Kisvárdán, négy góllal nyert a Paks

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Paksi FC 1–5

Kisvárda, Várkerti Stadion. 2084 néző. Vezette: Bognár Tamás.

Gólszerző: Jordanov (24.), ill. Szendrei Á. (5.), Gyurkits (26.), Hahn (35., 39.), Pető M. (85.)

A találkozó online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!

ÖSSZEFOGLALÓ

Amikor hét évvel ezelőtt, 2018 augusztusában az élvonal abszolút újoncaként a Kisvárdának négy forduló után szerzett gólja és pontja sem volt (a rossz nyelvek szerint szöglete sem nagyon...), s a gólkülönbsége 0–11-et mutatott, akkor jót kacagtak volna az érintett csapat háza táján is, ha valaki azt állítja, hogy 2025 nyarán már a kétszázadik meccsét játssza majd a csapat a honi legjobbak mezőnyében. Pedig ez történt, a rétközi klub 2018 és 2024 között zsinórban hat évet töltött az NB I-ben, akkor 198 élvonalbeli meccsel zárt, a kiesés utáni visszatérést követő második bajnoki, vagyis a vasárnapi Paks elleni vált a jubileumi alkalommá.

Hamar kiderült, hogy ezúttal kellemes ellenfele lesz a Paksnak a Kisvárda, és az is, hogy ennek bizony ünneprontás lesz a vége. Korán vezetéshez jutottak a vendégek, a nemzetközi porondon szereplők helyére a bajnokira beugró Szendrei Ákos lőtte ki a jobb alsó sarkot a Horváth Kevin által felpörgetett labdából. Szűk húsz perc kellett ahhoz, hogy üzemi hőfokra kapcsoljon a házigazda, addig nem találta a Paks kellemetlen stílusának ellenszerét. Amikor ez megtörtént, Molnár Gábor (akinek bevetése az egyedüli változást jelentette a Nyíregyházán szereplő kezdő tizenegyhez képest) remek beíveléséből Toniszlav Jordanov fejelt a kapuba. A gól nem hozta meg a hazaiak által remélt fordulatot, merthogy szinte azonnal visszavette a vezetést az előző bajnokság bronzérmese. Ismét a tizenhatos előterében bizonytalankodtak a kisvárdaiak, Gyurkits Gergő lövése pedig a közbelépő Bernardo Matic kezén úgy pattant meg, hogy Popovics Ilija már nem tudott arra reagálni.

(Fotó: Czinege Melinda)

A házigazda veszélyesebb volt a saját kapujára, mint az ellenfélére, a harmadik vendéggólnál Molnár Gábor passzolt röviden haza, Popovics Hahn János lövőcselére kirepült a kapuból, a korábbi gólkirály emelése után pedig Branimir Cipetic segítette fejjel beljebb a labdát. A gólok mellett további gondot jelentett, hogy a kapuban a fiatal magyarként foglalkoztatott Popovics Iliját lábsérülés miatt kétszer ápolni kellett, jött is a negyedik gól, ami hazai oldalon igazi sokkot okozott, paksi oldalon pedig biztossá tette, hogy bevált az elképzelés: a három pontot már ekkor a zsebben érezhette a vendégcsapat, a Konferencialigában szereplők tovább pihenhettek, illetve kulcsember váltott kulcsembert, hiszen a maribori mérkőzés hőse Papp Kristóf helyett Windecker József állt be a szünetben. Addigra ezen a meccsen Horváth Kevin is főszereplővé válhatott volna, de a korábban gólpasszt jegyző ifjú távoli lövése a kapufát találta el.

A szünetben pályára lépő két kisvárdai futballista közül a Vasastól kölcsönvett Pintér Filip élete első élvonalbeli mérkőzésén jutott szóhoz, és a 19 éves támadó kétszer is közel járt ahhoz, hogy szépítsen, a másodiknál Kovácsik Ádám lábbal védett. A szintén csereként érkező Jasmin Mesanovic lövése kínált még esélyt az eredmény kozmetikázására, paksi oldalon pedig az is okot adott az örömre, hogy sérülése után visszatért Osváth Attila, aki április 2-án győztes gólt szerzett Kisvárdán, a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjében.

A paksiak részéről Pető Milán adta meg a kegyelemdöfést, az ötödik paksi gólból az övé volt a harmadik, amely végül kisvárdai lábról vagy fejről került a kapuba. A Paks újfent bizonyította, hogy bármilyen összetételben képes gólzáport rendezni, a csapat így önbizalommal telve várhatja a Zsitomir elleni Konferencialiga-selejtezőt. A párharc első mérkőzésére csütörtök 20 órás kezdettel Eperjesen kerül sor, és a találkozóra az ellenfél is jól hangolt: az ukrán élvonal első fordulójában 2–0-ra nyert a Kárpáti Lviv otthonában.