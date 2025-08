A gól- és emberelőny sem volt elég a győzelemhez a Diósgyőrnek

NB I

2. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 2–2 (Demeter M. 37., Vancas 45+3., ill. Joao Victor 56., Kiss B. 90.)

Diósgyőr, DVTK Stadion, 5679 néző. V: Zierkelbach

Kiállítva: Várkonyi (86., Zalaegerszegi TE)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

ÖSSZEFOGLALÓ

A hajrában tíz főre fogyatkozott zalaegerszegi csapat Kiss Bence góljával lett pontszerző.

A védőhiány nem múlt el a DVTK-nál, az előző fordulóban is mellőzött Szatmári Csaba, Bárdos Bence, Bokros Szilárd, Marco Lund négyes ezúttal sem volt bevethető. Az 1. fordulóban kiállított belső védő, Sinisa Sanicanin ezen a mérkőzésen eltiltását töltötte, viszont az Újpest FC elleni nyitómérkőzést ugyanezért kihagyó Demeter Milán helyet kapott a kezdőcsapatban. És bár hét közben négy új játékost is igazolt a Diósgyőr, a fiatalok, Babos Bence, Babós Levente és Mucsányi Miron ugyanúgy a kispadon kaptak helyet, mint a piros-fehérekhez csütörtökön csatlakozott rutinos belső védő, Tamás Márk. A DVTK védőgondjait úgy próbálta megoldani a csapat vezetőedzője, Vladimir Radenkovic, hogy a középpályásként ismert Alexander Vallejót állította be középső védőnek. A spanyol labdarúgó számára nem volt teljesen ismeretlen ez a szerepkör, a DVTK játékosaként korábban már volt ilyen beugrása.

A ZTE FC-nél mindkét olyan labdarúgó visszatért a kezdőcsapatba, akiket a múlt héten az első félidőben sérülés miatt kellett lecserélni: Nyíri Vince és Yohan Croizet is vállalta a játékot. A zalaiaknál a vezetőedző, Nuno Campos nem lehetett ott a kispadon, mert egy hete piros lappal elküldték onnan, eltiltása miatt másodedzője, Gonçalo Gil Da Silva Cruz próbálta helyettesíteni.

A mérkőzés elején az egerszegi csapat már az ellenfél térfelén igyekezett letámadni, labdát szerezni, de ez nem tartott sokáig. Demeter Milán ígéretes helyzetből elengedett, a bal alsó sarkot elkerülő lövése után a DVTK fölénye következett. Az első félidő közepén Yohan Croizet hibázta el a mérkőzés addigi legnagyobb helyzetét, és innentől több támadást vezetett a ZTE FC, akadt munkája Karlo Sentic kapusnak. Mégis a hazai csapat szerzett vezetést, Ivan Saponjic mozgását nem tudták lekövetni a védők, és a zalai zűrzavarban Demeter Milán szerzett közeli, üres kapus gólt. A vezetés után nem sokkal Anderson Esiti megsérült, a védekező középpályást le kellett cserélni, a játékrész hosszabbításában pedig azzal növelte előnyét duplájára a Diósgyőr, amivel igyekezett meglepni ellenfelét. Ugyanis Komlósi Bence szűrűből többször hátra lépett, ötödik, illetve volt, amikor negyedik védőnek, a jobb oldalra, hogy Gera Dániel ezen a szélen feljebbről indulhasson az ellenfél kapuja felé. Egy ilyen lehetőségből, akcióból a csapatkapitány passza után Rudi Pozeg Vancas talált a kapu jobb alsó sarkába.

A második félidő elejében a ZTE FC azon volt, hogy csökkentse hátrányát, a hazaiak pedig a kontrákra apelláltak. Az előbbi jött be, Yohan Crroizet remek passza után Joao Victor vágta a labdát a jobb felső sarokba. A bajt érzékelve, frissítéseket hajtott végre a hazaiak vezetőedzője, rövid idő alatt a két szélső védő is új fiú lett, Szakos Bence játszott a jobb szélen, Tamás Márk pedig a balon. A mezőnyemberek felének kicserélésével több energia lett a piros mezesekben, de ezt kénytelenek voltak a védekezésre fordítani. Aztán a 86. percben egy megugrás után Ivan Saponjicot csak szabálytalanul tudta megállítani gólhelyzetben Várkonyi Bence, akit azért kiállított a játékvezető. Az emberhátrányban sem adta fel a ZTE FC, volt hitük, az utolsó percben Kiss Bence 17 méterről középről lőtt a bal alsó sarokba.

A vendégek kitartása pontot ért, a DVTK-nak a második félidei játékát kell megfejteni a meccset követő elemzések során.

2. FORDULÓ

augusztus 1., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0

augusztus 2., szombat

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 2–2

20.15: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport)

augusztus 3., vasárnap

17.45: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Debreceni VSC 2 1 1 – 4–3 +1 4 2. Újpest FC 1 1 – – 3–1 +2 3 3. Puskás Akadémia 1 1 – – 2–1 +1 3 4. Zalaegerszegi TE 2 – 2 – 5–5 0 2 5. Paksi FC 1 – 1 – 3–3 0 1 5. ETO FC Győr 1 – 1 – 3–3 0 1 7. Nyíregyháza Spartacus 1 – 1 – 1–1 0 1 7. Kisvárda 1 – 1 – 1–1 0 1 7. Ferencvárosi TC 1 – 1 – 1–1 0 1 10. MTK Budapest 2 – 1 1 1–2 –1 1 11. Diósgyőri VTK 2 – 1 1 3–5 –2 1 12. Kazincbarcika 1 – – 1 1–2 –1 0

www.youtube.com