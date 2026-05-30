Nemzeti Sportrádió

VÉGE

BL-döntő: PSG–Arsenal 1–1 – 11-esekkel 4–3

A korábban Sinnert búcsúztató Cerúndolo hatórás csatát nyert meg

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.30. 20:21
Juan Manuel Cerúndolo (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Matteo Berrettini Juan Manuel Cerundolo Roland Garros
Juan Manuel Cerúndolo ötszettes csatában búcsúztatta Martín Landalucét a francia nyílt teniszbajnokság (Roland Garros) 3. fordulójában, és készülhet a szintén maratoni mérkőzést megnyerő Matteo Berrettini ellen.

Juan Manuel Cerúndolo az idei Roland Garros talán legnagyobb meglepetését szolgáltatta azzal, hogy az előző körben elbúcsúztatta a világranglista első helyezettjét, Jannik Sinnert, és az argentin a harmadik fordulóban Martín Landalucéval találkozott.

A spanyol hatórás csatára késztette dél-amerikai riválisát, kétszer is egyenlített játszmahátrányban, mindkétszer tie-breaket nyerve. Az ötödik szettben Landaluce nyerte az első három játékot, ám a következő hármat elbukta, és mivel újabb brék nem volt, jöhetett a mérkőzésen a negyedik tie-break. Ott hiába vezetett Landaluce 8–6-ra, a következő négy pont Cerúndolóé lett, aki így bejutott a negyedik fordulóba.

Cerúndolóékhoz hasonlóan maratoni csatát vívott egymással a Fucsovics Mártont búcsúztató Matteo Berrettini és az argentin Francisco Comesana. Az 5 óra 16 percen át tartó mérkőzésen három szett is tie-breakben dőlt el.

A 30 éves Berrettini 2021 után tért vissza a Roland Garros főtáblájára, és továbbjutásával a franciaországi Grand Slamen pályafutása második legjobb eredményét érte el, csak 2021-ben jutott messzebb, ott a negyeddöntő jelentette számára a végállomást.

Az olasz Luca Cobolli ellenben könnyed győzelmet aratott, kevesebb mint két óra alatt, három játszmában búcsúztatta a 18. helyen kiemelt Learner Tient.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
FÉRFI EGYES
3. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Cobolli (olasz, 10.)–Tien (amerikai, 18.) 6:2, 6:2, 6:3
Svajda (amerikai)–F. Cerúndolo (argentin, 25.) 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3
Berrettini (olasz)–Comesana (argentin) 7:6 (7–3), 5:7, 6:7 (4–7), 6:4, 7:6 (15–13)
Tabilo (chilei)–Kouamé (francia) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (11–9)
J. M. Cerúndolo (argentin)–Landaluce (spanyol) 6:4, 6:7 (7–9), 7:6 (7–4), 6:7 (4–7), 7:6 (10–8)

 

tenisz Matteo Berrettini Juan Manuel Cerundolo Roland Garros
Legfrissebb hírek

Szabalenka továbbjutott, a címvédő Gauff kiesett a Roland Garroson

Tenisz
1 órája

Fonseca megint fordított a Roland Garroson, és ezt már Djokovics bánta

Tenisz
Tegnap, 21:03

Július közepén lehet új elnöke az MTSZ-nek – megtartotta éves közgyűlését a teniszszövetség

Tenisz
Tegnap, 18:00

Iga Swiatek nyerte a lengyelek csatáját a Roland Garroson

Tenisz
Tegnap, 16:07

Marozsán párosban is búcsúzott a Roland Garroson, Stollárék továbbjutottak vegyes párosban

Tenisz
Tegnap, 15:47

Roland Garros: a tenisz történetének egyik legnagyobb meglepetése Sinner veresége

Tenisz
Tegnap, 10:33

Roland Garros: beugróktól kaptak ki az első körben Udvardyék, Stollárék is kiestek

Tenisz
2026.05.28. 20:14

Dráma a párizsi hőségben, Sinner kétszettes előnyből kikapott a Roland Garroson

Tenisz
2026.05.28. 15:50
Ezek is érdekelhetik