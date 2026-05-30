A korábban Sinnert búcsúztató Cerúndolo hatórás csatát nyert meg

Juan Manuel Cerúndolo az idei Roland Garros talán legnagyobb meglepetését szolgáltatta azzal, hogy az előző körben elbúcsúztatta a világranglista első helyezettjét, Jannik Sinnert, és az argentin a harmadik fordulóban Martín Landalucéval találkozott.

A spanyol hatórás csatára késztette dél-amerikai riválisát, kétszer is egyenlített játszmahátrányban, mindkétszer tie-breaket nyerve. Az ötödik szettben Landaluce nyerte az első három játékot, ám a következő hármat elbukta, és mivel újabb brék nem volt, jöhetett a mérkőzésen a negyedik tie-break. Ott hiába vezetett Landaluce 8–6-ra, a következő négy pont Cerúndolóé lett, aki így bejutott a negyedik fordulóba.

Cerúndolóékhoz hasonlóan maratoni csatát vívott egymással a Fucsovics Mártont búcsúztató Matteo Berrettini és az argentin Francisco Comesana. Az 5 óra 16 percen át tartó mérkőzésen három szett is tie-breakben dőlt el.

A 30 éves Berrettini 2021 után tért vissza a Roland Garros főtáblájára, és továbbjutásával a franciaországi Grand Slamen pályafutása második legjobb eredményét érte el, csak 2021-ben jutott messzebb, ott a negyeddöntő jelentette számára a végállomást.

Az olasz Luca Cobolli ellenben könnyed győzelmet aratott, kevesebb mint két óra alatt, három játszmában búcsúztatta a 18. helyen kiemelt Learner Tient.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

FÉRFI EGYES

3. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Cobolli (olasz, 10.)–Tien (amerikai, 18.) 6:2, 6:2, 6:3

Svajda (amerikai)–F. Cerúndolo (argentin, 25.) 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3

Berrettini (olasz)–Comesana (argentin) 7:6 (7–3), 5:7, 6:7 (4–7), 6:4, 7:6 (15–13)

Tabilo (chilei)–Kouamé (francia) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (11–9)

J. M. Cerúndolo (argentin)–Landaluce (spanyol) 6:4, 6:7 (7–9), 7:6 (7–4), 6:7 (4–7), 7:6 (10–8)