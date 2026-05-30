Martin Ödegaard: Ez a legrosszabb módja a vereségnek
„Vereséget szenvedni mindig fáj, de főleg így, tizenegyesekkel. A legrosszabb módja a vereségnek. Nagyon kis különbségek döntenek az olyan tétmeccseken, mint ez, a szétlövés pedig még inkább lutrivá teszi az egészet, de ezt meg kell emésztenünk, mert ilyen a futball. Természetes, hogy csalódottak vagyunk ebben a pillanatban, fáj a vereség. Szerintem nagyon jól kezdtük a meccset, majd elképesztően védekeztünk. Persze, a párizsiak birtokolták a labdát, ez a statisztikákban is látszik, de sokáig egyáltalán nem jelentettek veszélyt a kapunkra. Aztán egyenlítettek, és nagyon nehézzé váltak a rendes játékidő utolsó percei, akkor képesek voltak beszorítani minket. A hosszabbításban néha nekünk, néha nekik voltak momentumaik, eldőlhetett volna ott is a meccs, de tizenegyesek lettek belőle. Ahogy mondtam, kicsi különbségek… ezek döntöttek” – kezdte csalódott értékelését Ödegaard, aki kezdőként lépett pályára, majd már a kispadról nézte végig, ahogy csapata végül nem tudta megnyerni a budapesti finálét.
„Mindent megtettünk, amit tudtunk, ez volt az álmunk, ezt mindenki tudja. Nehéz volt a többieket nézni a lecserélésem után. Természetes, hogy minden percet a pályán akarsz tölteni, de ezzel szintén meg kell birkóznom. Nagyon szorítottam a srácokért…” – folytatta, majd kitért arra, milyen fantasztikus idényt zártak, s hogy a vereséget nem foghatják másra, gratulált a PSG-nek is.
„Ebben az idényben fantasztikus dolgokat vittünk véghez, bajnokok vagyunk a Premier League-ben, ami még akkor is igaz, ha ezt a meccset most elvesztettük. Jövőre még erősebben térünk vissza, ezt maximálisan megígérhetem. Ami a szerződésemet illeti, sok mindent nem tudok róla mondani, még két évig szól, boldog vagyok ennél a klubnál, úgyhogy így tekintek a jövőbe, maradni szeretnék, ha számítanak rám.”
„Végig hittünk a képességeinkben, abban, hogy meg tudjuk nyerni ezt a meccset, de a futball már csak ilyen, nem tudok mást mondani. Az biztos, hogy gratulálunk a Paris Saint-Germainnek, a nap végén az övék volt a jobb csapat, ezt el kell fogadnunk. Ők nyertek, hihetetlen erősek. A vereséget nem akarjuk és nem is fogjuk másra fogni, a játékvezetőkre sem, megtettek mindent, ezúttal nem mi győztünk.”
A végére már csak a budapesti helyszín dicsérete maradt: „Ami a helyszínt illeti, gyönyörű stadion a Puskás Arena, remek házigazdája volt a döntőnek.”
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)