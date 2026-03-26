Mbappé betalált, még emberhátrányban is legyőzte Franciaország Brazíliát az Egyesült Államokban

Miközben az európai vb-pótselejtezők zajlottak, azt hihetnénk, senkit sem érdekel egy sima, egyszerű felkészülési mérkőzés, de ha a két nemzet, amely a meccset játssza, Franciaország és Brazília, a helyszín pedig az Egyesült Államok, ahol nyáron világbajnokságot rendeznek, akkor már más a helyzet.

A sérüléséből visszatérő Kylian Mbappé már szerdán kijelentette, kezdeni szeretne, így is lett. A francia világbajnok a 32. percben megszerezte a vezetést a New England Patriots NFL-csapat stadionjában, de e nélkül is jobban játszott Didier Deschamps csapata.

A fordulást követően aztán jött Dayot Upamecano kiállítása, de a franciákat ez sem zavarta meg Carlo Ancelottiékkal szemben, Hugo Ekitiké kétgólosra növelte az előnyt. A hajrában a belső védő Bremer még szépített, ám a Vinícius Júniorral, Raphinhával és Matheus Cunhával felálló brazilok 2–1-es vereséget szenvedtek.

Ha ezt már főpróbának vesszük, egyértelmű, ki áll jobban.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Brazília–Franciaország 1–2 (Bremer 78., ill. K. Mbappé 32., Ekitiké 65.)

Kiállítva: Upamecano (55., Franciaország)