Magyar Péter is ott volt a Bajnokok Ligája döntőjén – kép

Mint ismert, a Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a budapesti döntőn tizenegyesekkel múlta felül az Arsenalt. A találkozót a helyszínen tekintette meg Magyarország miniszterelnöke, Magyar Péter is.

A kormányfő (aki a kontinentális szövetség meghívására vett részt a meccsen) Aleksander Ceferin UEFA-elnök, valamint Csányi Sándor MLSZ-elnök társaságában tekintette meg a finálét.