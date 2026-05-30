Magyar Péter is ott volt a Bajnokok Ligája döntőjén – kép

2026.05.30. 22:19
Mint ismert, a Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a budapesti döntőn tizenegyesekkel múlta felül az Arsenalt. A találkozót a helyszínen tekintette meg Magyarország miniszterelnöke, Magyar Péter is.

A kormányfő (aki a kontinentális szövetség meghívására vett részt a meccsen) Aleksander Ceferin UEFA-elnök, valamint Csányi Sándor MLSZ-elnök társaságában tekintette meg a finálét.

Magyar Péter: Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a BL döntője valóban sportünnep legyen

Hét, a gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermek is megnézheti a BL-döntőt az UEFA által a kormánynak adott jegyekkel.

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

