Nehéz kezdés a franciák ellen, Kreisz Emma gólja döntött a ráadásban

Az első pillanattól kezdve készen kellett állnia a magyar női jégkorong-válogatottnak a budapesti divízió 1/A világbajnokságon, hiszen nehéz ellenfél, Franciaország ellen kezdte meg a hazai tornát. A riválissal az idényben már háromszor megmérkőztünk, és összesítésben 2–1-re ők vezettek. A tétmeccseknek azonban teljesen más jellege van, a feladat adott volt, le kellett győzni az olimpiát is megjárt ellenfelet Delaney Collins magyar szövetségi kapitányként első világbajnoki meccsén.

A Magyar Jégkorongszövetség elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna szurkolásra buzdította a nézőket a kezdő korongbedobás előtt, és szerencsére a hangulatra nem is lehetett panasz. Egyértelműen jobban kezdtük a találkozót a franciáknál, Madie Leidt bombája jelentett először közvetlen gólveszélyt, majd Kreisz Emma nem sokkal később akár kétszer is betalálhatott volna, ha nincs a helyén az ellenfél kapusa, Alice Philbert. Amikor szükség volt rá, jól hoztuk ki a korongot a harmadunkból, és eltartott egy ideig, míg a rivális is felvette a fonalat. Utána azért Németh Anikónak is akadt dolga.

Hiába maradt ki újabb Kreisz-ziccer, Koncz Boglárka harciasan tartotta meg a korongot a palánk mellett, bepasszolt a tökéletes helyen centerező Leidtnek, akinek lövését még védte Philbert, a kipattanót viszont Dabasi Réka ütötte be a kapuba, 1–0-ra vezettünk. Németh Bernadett kiállítását átvészeltük, sőt, mikor a védő visszatért a jégre, majdnem megduplázta az előnyt. A második periódus eleje Franciaországé volt, egyrészt kivédekezett egy emberhátrányt, másrészt váratlanul gyors támadást indított, aminek gól lett a vége. A talán túlságosan is magasan letámadó hátvédünk mögött maradt üres területet használta ki Estelle Duvin, kiugrott és belőtte a ziccert. A következő fórunkban az első és a második előnyös sorunk is jól muzsikált, és Lippai Isabel távolról ismét vezetést szerzett a magyar válogatottnak.

Hősiesen kivédekezett emberhátrányaink ellenére nem úsztuk meg kapott gól nélkül a harmadik játékrészt, következett a hosszabbítás, amit Kreisz Emma bombája a javunkra döntötte el, megérdemelten nyert a magyar válogatott. Folytatatás hétfőn este, Kína ellen.

ÖSSZEFOGLALÓ

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG (Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum)

1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) – hosszabbításban

Budapest, Vasas Jégcentrum, 1360 néző. V: Haack (német), Lovensno (svéd) – Kraut (amerikai), Monard (svájci)

MAGYARORSZÁG: NÉMETH A. – Lippai 1, ODNOGA/ Mayer, Koncz (1) / Hajdu L., Kiss-Simon / Németh B., Faragó L. – Pázmándi, SEREGÉLY (2), KREISZ 1 (1) / Dabasi 1, Leidt (1), Jókai-Szilágyi / Bahiczki-Tóth, Polonyi, Hiezl / Weiler, Huszák, Metzler. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

FRANCIAORSZÁG: PHILBERT – Leclerc, Zilliox / Berger, Quarto / DE SERRES (1), PELISSOU (1)/ Piazzon, Origlio – Hout-Marchand, DUVIN 1, Rozier / Aurard-Bushee 1, Mesplede, le Scodan / Peyne Dingival, Boudin, Baudrit / Bernoussi, Nonnenmacher, Moussier. Szövetségi kapitány: Grégory Tarlé

Gólok: 1–0: Dabasi (Leidt, Koncz) 12:05; 1–1: Duvin (De Serres) 25:03; 2–1: Lippai (Kreisz, Seregély) 31:52 – emberelőny; 2–2: Aurard-Bushee (Pelissou) 54:41; 3–2: Kreisz (Seregély) 61:43

Kapura lövések: 31–26

Emberelőny-kihasználás: 1/4 ill. 0/4

MESTERMÉRLEG

Delaney Collins: – Tipikus első meccs volt, amin a csapatok oda-vissza száguldoztak a kapuk között. Fiatal keretünk van, és elkövettünk néhány hibát, de nem siránkoztunk ezek miatt, hanem kijavítottuk őket. Még, amikor Franciaország egyenlített a legvégén, akkor sem hagytuk, hogy ez felülkerekedjen rajtunk. A semleges zónát jobban kellett volna uralnunk, de megmutattuk, hogy mi voltunk a jobb csapat.

Grégory Tarlé: – Kemény, kiélezett meccs volt két olyan csapat között, ami nagyon jól ismeri egymást, hiszen számtalanszor játszott már egymás ellen. Egyenlítettünk kétszer is, szereztünk egy pontot, ez nagy dolog. Készülünk a következő, Norvégia elleni megméretésre.

M Gy H. Gy. H. V. V L. G–K. G. P 1. Szlovákia 1 1 – – – 7–0 3 2. Olaszország 1 1 – – – 2–1 3 3. Magyarország 1 – 1 – – 3–2 2 4. Franciaország 1 – – 1 – 2–3 1 5. Norvégia 1 – – – 1 1–2 0 6. Kína 1 – – – 1 0–7 0 Az ÁLLÁS

PERCRŐL PERCRE

A franciáknál Gabrielle de Serres a legjobb, a mieinknél pedig az első gólunkat szerző Dabasi Réka lett az MVP. Folytatás hétfőn este fél nyolctól Kína ellen.

HOSSZABBÍTÁS

2. perc: GÓÓÓÓL! KREISZ EMMA!!! Megnyertük! Seregély szerzett korongot a kékünknél, Kreiszhez játszott, ő végigrobogott a pályán, majd közelről kilőtte a hosszú felsőt, 3–2!

1. perc: Elhozzuk a bulit, néhány másodperc után pedig Seregély lövése után Philbert-nek kell ráülni a korongra. Aztán Leidt 2 az 1-ben viszi a korongot, de nem passzol, az ő lövését is védi lövését a francia kapus.

III. HARMAD

20. perc: Itt a vége – a rendes játékidőnek. Rövid szünet és jön a hirtelen halál.

18. perc: Mindkét csapat teljes létszámmal fordul a hajrára.

16. perc: A gól után pillanatokkal újabb hátrány a mieinknek, Mayert küldik ki akadályozásért.

16. perc: Rozier bottal akasztásért kap két percet, így most négy a négy ellen folyik a játék.

15. perc: Eddig bírtuk... Egy újabb korongeladás a semleges harmadban, Aurard-Bushee kilép vele és Németh mellett a bal alsóba lövi. 2–2.

14. perc: Hű, megint milyen kavarodás a kapunk előtt... Le Scodan, Quarto és Baudrit is többször próbálkoztak átgyörötni a pakkot Németh Anikó alatt, miközben Németh Bernadett mellett hasra vágódó Quatro próbált eladni egy újabb két percet.

13. perc: A német, svéd bírópáros kiszórta Huszákot két percre bottal akasztásért. Mondjuk, a francia elég nagyot homorított.

12. perc: Hősies vdekezéssel megúsztuk az emberhátrányt.

11. perc: Berger lövésébe Duvin teszi bele az ütőjét, Németh védett.

10. perc: Odnogánál fújnak kapusakadályozást, miközben nagy sebességgel támadta a kaput, majd ütközött Philbert-rel.

9. perc: Korongot vesztünk a saját harmadunkban, Duvin lő fölé. A túloldalon meg Odnoga tüzel, mellé, aztán Huszák nagy cselek után estében lábon lövi Philbert kapust.

7. perc: Németh Anikó biztos, ami biztos alapon rátenyerel egy ártalanul hozzá csúszó korongra, miközben Duvin és Rozier nem bír magával és „megkóstolják” Mayert meg Jókai-Szilágyit.

5. perc: Metzler korongszerzés után tette középre, de Huszák ütőjét felszedték.

3. perc: Mi maradt ki! Huszák előre hozta el a bulit a támadóban, majd Philbert lábai között próbált betalálni, a kapus védett, cserébe a francia bekkek meg beépítették Huszákot az oldalhálóba. Ejnye.

2. perc: Lippai lőtt jobbról, Pázmándi ütőjét előbb felszedték, aztán Duvin vetődött neki, majd felborította a kaput.

1. perc: A franciák hozzák el a bulit.

„Sokkal nagyobb nyomás volt rajtunk a második harmadban és a védekezésre sem annyira figyeltünk oda, ezért is volt egy kicsit több helyzetük a franciáknak. A gólunk után picit nyugodtabbak voltunk, de van még mit javítani, leginkább a védekezésünkön” – fogalmazott Jókai-Szilágyi Kinga az M4 Sport kamerájának a harmadszünetben.

Az első percek bizonytalankodása után a harmad második fele már a mieinké volt.

II. HARMAD

20. perc: Vége az emberelőnynek és vége a második harmadnak is.

19. perc: Kreisz lövése után a kipattanóra Seregély és Pázmándi érkezett, a védelem takarított, a korong meg a kapus alatt talált megnyugvásra.

18. perc: Újabb emberelőny nálunk: Leclerc ül ki bottal ütésért.

16. perc: Pázmándi lövését védte lábbal Philbert, aztán Odnoga lövése is a kapus mammutján ért véget.

14. perc: Jókai-Szilágyit másodszor vitték csúnyán fölre a franciák, ez sem ért kétpercet. Közben pedig Báhiczki-Tóth szépen tört kapura, meg is csinálta Philbert-rel szemben a cselt, de lőni már nem tudott, túlhúzta a pakkot.

12. perc: Vezetünk! Előnygól! Tíz másodperc van vissza az előnyből, amikor egy jól megjáratott korongot Lippai balról bombázott a hosszú felsőbe, Philbert semmit nem láthatott, mert Seregély nagyszerű takarást biztosított. 2–1!

12. perc: Liedt készíti le a pakkot Hiezlnek lövése után Philbert véd szépet.

11. perc: Lippai keresztpassza után Kreisz ütőjében marad a második magyar gól.

10. perc: Pázmándit akasztották, kiállítás. Boudin csücsül ki két percre.

10. perc: Mayer remek védekezésének köszönhetően nincs újabb francia ziccer, nagyszerűen blokkolta Marchand bepasszát.

8. perc: Francia kapuvas... Mintaszerű támadás végén Aurard-Bushee-ra jött ki a figura, ő kissé balról lőtt is, a korong a jobb kapuvasról vágódott ki.

6. perc: Ebbe belealudtunk... Egyenlítenek. Dabasi adta el a korongot a semleges harmadban, De Serres köszönte és remekül ugratta ki Duvint, aki rávezette a kiszolgáltatott Németh Anikóra, majd könnyedén gólra váltotta a ziccert, 1–1.

5. perc: Tilos felszabadítás a franciáktól.

4. perc: Kivédekezték a hátrányt a franciák.

3. perc: Kreisz kellemetlenkedett a francia kapu előtt, megpróbálta áttuszkolni a pakkot Philbert lábai között, de nem járt sikerrel.

2. perc: Emberelőnybe kerültünk, Rozier kampózta meg Leidtet – jogos az ítélet.

1. perc: Folytatódik a mérkőzés. A franciáké a korong a bedobásból.

„Az első harmadnak nagyjából a felétől sikerült a saját ritmusunkat felvenni. Sok helyzetünk volt, de csak egyet lőttünk be, úgyhogy a helyzetkihasználásra jobban kell figyelni” – értékelt a harmadszünetben Dabasi Réka, a mieink gólszerzője az M4 Sportnak.

I. HARMAD

20. perc: Vége az első 20 percnek, az előny nálunk. Noha a kaput eltaláló lövések terén 16–6-ra vezetnek a franciák, ez egyáltalán nem látszik a játék képén.

19. perc: Aurard-Bushee lőtt takarásból, de Németh Anikót ez sem zavarta meg.

17. perc: Hű, mit hagytunk ki... Dabasi egy jó csel közelről nem lőtt, hanem inkább passzolt Leidt viszont nem számított rá, így végül nem jutottunk lövéshez. Nem úgy a franciák, akik Boudin révén

próbálkoztak a kékről, Németh Anikóról ki sem jött a korong.

16. perc: Németh kapujára záporoznak a lövések, most Rozier, előbb Baudrit próbálkozott, de igazán komoly próba elé még nem állították.

15. perc: Sőt, a kiállításból visszatérő Németh lépett ki egyedül, de hosszan tolta meg a korongot így nem jutott lövésig.

15. perc: Egy a kapunk előtt kialakult komolyabb tusakodást leszámítva sikerült lehozni a kiállítást gond nélkül.

13. perc: A gól után néhány másodperccel jött is az első kiállítás, Németh Bernadett hagyta ott a lábát, a francia átesett rajta, térdhasználatért kapott két percet a védőnk.

13. perc: VEZETÜNK! DABASI! A vb-újonc Koncz remekül centerezett jobbról, Leidt közeli lövése lejött a kapusról, éppen Dabasi elé, ő meg köszönte és bepaskolta az üres kapuba a pakkot, 1–0.

12. perc: Németh Anikó véd egy szépen Rozier kapáslövése után. A túloldalon aztán Kreisz készítette le a korongot az érkező Pázmándinak, lövését blokkolták!

11. perc: Hiezl próbálkozott az alapvonaltól, Philbert jól zárta a szöget.

10. perc: Kreisz ugrott ki megint, ezúttal a saját kékvonalánál csent korongot, kapura tört, majd lőtt is, de Philbert lábbal hárítani tudott – nagy bravúr volt a franciától

9. perc: Metzler lőtt balról a bedobó korongtól, Philbert védett, aztán Hajdu próbálkozott szólóval, ez sincs bent.

8. perc: Huszák a jobbon nagy cselekkel indult meg a kapu felé, három emberen áthámozta magát, a lövésre már nem maradt ereje.

6. perc: Az első ziccer Kreisz előtt, egy az egyben viszi a kapusra, lövése után a kapusról a kipattanót mellé ütötte... A francia válasz: Mesplede lövését fogta Németh Anikó.

4. perc: Lesre csúsztunk Koncz nem tudta bent tartani a támadóharmadban.

2. perc: Hajdút szerelte Duvin a védőharmadunkban, de nem jutott lövésig.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés, a mieinké az első támadás! Nálunk Németh Anikó véd, náluk Alice Philbert.

A csapatok már melegítenek a jégen, a nézők is szépen gyülekeznek a lelátókon, szóval a hangulatra nem lehet majd panasz.

ELŐZMÉNYEK

Vasárnap az első meccsen a szlovákok 7–0-ra legyőzték Kínát, míg a második meccsen az olaszok szoros csatában múlták felül 2–1-re a norvégokat.

A mieink pirosban, a franciák fehérben játszanak majd. Nálunk a harmadik kapus Takács Zoé nem öltözött be.

Hamarosan megkezdi a szereplését a magyar női jégkorong-válogatott a hazai rendezőésű divízió 1/A-s világbajnokságon.

Legutóbb, amikor hazai jégen bizonyíthattak a lányok, gyönyörű sikernek örülhettünk: 2019-ben szintén a Vasas Jégcentrumban a mieink szerezték meg az aranyérmet, és készülhettek a következő évi A-csoportos tornára.

A hasonló sikertől jelenleg öt, kőkeménynek ígérkező mérkőzés választja el a magyar válogatottat, de a felkészülés és az elmúlt hónapok eredményei alapján bízhatnak a szurkolók a szép élményben.

Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy csak a csoportot megnyerő válogatott jut fel az elitbe.