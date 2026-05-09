Kétszer is legyőztük a házigazdákat a franciaországi röplabdatúrán

A legjobb feltételek között készülhetett a május végi MEVZA-tornára és a júniusi Európa-ligára a magyar női röplabda-válogatott, amely kedden délután érkezett Toulose-on keresztül Béziers-be, ahol este már edzett is egyet. Horváth Ákos csapatvezető elmondta, hogy a franciák remek vendéglátóknak bizonyultak, a mieink minden igényét kielégítették, és az esetleges változtatásokhoz is rugalmasan alkalmazkodtak.

A lányok szerdán kétszer, másnap pedig egyszer edzettek a helyi sportcsarnokban, amely mindössze nyolc perc távolságra volt a szállásuktól. Csütörtökön este aztán telt ház – kétezer néző – előtt játszottak hivatalos mérkőzést a hazaiakkal. A mieinknek ez volt az első idei meccse, ehhez képest szoros szetteket játszva kaptak ki 3:1-re a vendéglátóktól, igaz, a ráadásjátszmát is elvesztették. A találkozón a 17-es utazó keret minden játékosa pályára lépett – azaz átestek a tűzkeresztségen az újoncok is –, s mindegyikőjük legalább egy szettet végig is játszott.

Pénteken délelőtt pihenőt kaptak a lányok, amit arra használtak, hogy a tengerparton sétával, napozással, kávézással töltsék el az időt, este azonban új mérkőzés várt rájuk, zárt kapuk mögött. Ezúttal is a franciák nyerték az első két szettet, a mieink viszont innen fordítottak, és nyertek 3:2-re.

A két válogatott szombaton, kora délután is összemérte erejét, Alessandro Chiappini ekkor már két újoncot, Csereklye Zsófiát és Pampuch Grétát is a kezdőcsapatba nevezett, a mieink pedig 3:1-re győztek, s megnyerték a ráadásjátszmát is. A küldöttség még este visszaindult Budapestre.

„Nagyon elégedett vagyok a látottakkal, a rendelkezésünkre álló rövid idő alatt is nagyon jól dolgoztak a lányok, ami a pályán is kijött – értékelte a túrát Alessandro Chiappini. – Az új játékosok is szépen kitettek magukért. Igaz, a franciáknál nem játszott az a Héléna Cazaute, aki a múlt hétvégén még a Bajnokok Ligája-győztes VakifBank Isztambult erősítette, tőlünk meg Németh Anett hiányzott. Eddig nagyon biztató a csapat teljesítménye.”

A játékosok vasárnap és hétfőn délelőtt pihenhetnek, délutántól azonban folytatódnak az edzések Telkiben. Szerdán délután sajtónyilvános edzést tart a csapat, csütörtökön és pénteken pedig zárt kapus mérkőzést játszanak Azerbajdzsánnal, majd a következő héten már a maribori MEVZA-torna következik.