Kylian Mbappé: Számomra a Real Madridban futballozni Isten ajándéka

CSELŐTEI MÁRK
2026.04.14. 13:23
Kylian Mbappé szerint nem a csúcsra eljutni, ottmaradni a legnehezebb (Fotó: Getty Images)
Közeleg a Real Madrid idényének legfontosabb meccse, szerdán ugyanis a Bayern München ellen egygólos hátrányban lép pályára idegenben a Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján a sorozat rekordbajnoka. A csapat egyik legfontosabb játékosa ezúttal is Kylian Mbappé lehet, aki a két összecsapás között a GQ magazinnak adott – meglehetősen filozofikus – interjút, ebből szemezgettünk.

 

„Számomra a Real Madridban futballozni Isten ajándéka. Lehetőségem van megélni a szenvedélyem, ami nem más, mint a világ legfontosabb meccsein pályára lépni a világ legjobb klubjában”mondta a francia világbajnok szupersztár, aki a futballhoz való hozzáállásáról is beszélt. 

„Kezdetben a labda van a fókuszban, amivel kifejezed magad a pályán. Később rájössz, hogy a futballban nem csak a labda fontos, rengeteg dolog körülveszi: a csapatmunka, a következetesség, a felelősség. Ma már komplettebb játékos vagyok, több dologra odafigyelek, mégis megpróbálom a játékomban megtartani azt a spontaneitást, ami lehetővé tette számomra, hogy ilyen magasra jussak.”

Kylian Mbappé megjegyezte, mi kell a sikerhez a jelenben: „Manapság a tehetség már nem elég. A tudatosság, a következetesség jelenti a játékosok közti különbséget. Amikor az ember az elvárások, a nyomás és a tét ellenére is ugyanúgy tud teljesíteni, akkor tudja, valamit jól csinál, de a labdarúgásnak játéknak kell maradnia még ezen, a legmagasabb szinten is.”

„A legnehezebb dolog nem az, hogy eljuss a csúcsig, ott is kell maradni, s folyamatosan fejlődni, ami nem sikerül a legtöbbeknek. A Real Madridhoz szerződés újabb lépés volt tőlem a karrierembe, mindent megteszek ezért a csapatért, amelyben a múlt, a történelem minden lépést meghatároz.”

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

 

David Soria két tizenegyest is kivédett, mégis kikapott a Getafe a Levantétől

Spanyol labdarúgás
17 órája

Bilbaóban nyert a Villarreal, s négy ponttal előzi meg az Atléticót a dobogón

Spanyol labdarúgás
2026.04.12. 23:09

Nehéz kezdés a franciák ellen, Kreisz Emma gólja döntött a ráadásban

Jégkorong
2026.04.12. 21:29

Négy meccsen a harmadik győzelmét aratta az Oviedo, van még remény a bennmaradásra

Spanyol labdarúgás
2026.04.12. 20:30

„Barcelona a miénk!” – Yamal odaszúrt a városi riválisnak a derbi után

Spanyol labdarúgás
2026.04.12. 13:10

Négy gólt szerzett a Barcelona a városi derbin, már kilencpontos előnnyel vezeti a tabellát

Spanyol labdarúgás
2026.04.11. 23:00

„Ez a Holdon is tizenegyes” – Arbeloa kifakadt a Real Madrid Girona elleni döntetlenje után

Spanyol labdarúgás
2026.04.11. 11:38

Potya gól itt, szép tekerés ott – a Real Madrid megint ikszelt a Gironával

Spanyol labdarúgás
2026.04.10. 23:03
Ezek is érdekelhetik