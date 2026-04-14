Kylian Mbappé: Számomra a Real Madridban futballozni Isten ajándéka

„Számomra a Real Madridban futballozni Isten ajándéka. Lehetőségem van megélni a szenvedélyem, ami nem más, mint a világ legfontosabb meccsein pályára lépni a világ legjobb klubjában” – mondta a francia világbajnok szupersztár, aki a futballhoz való hozzáállásáról is beszélt.

„Kezdetben a labda van a fókuszban, amivel kifejezed magad a pályán. Később rájössz, hogy a futballban nem csak a labda fontos, rengeteg dolog körülveszi: a csapatmunka, a következetesség, a felelősség. Ma már komplettebb játékos vagyok, több dologra odafigyelek, mégis megpróbálom a játékomban megtartani azt a spontaneitást, ami lehetővé tette számomra, hogy ilyen magasra jussak.”

Kylian Mbappé megjegyezte, mi kell a sikerhez a jelenben: „Manapság a tehetség már nem elég. A tudatosság, a következetesség jelenti a játékosok közti különbséget. Amikor az ember az elvárások, a nyomás és a tét ellenére is ugyanúgy tud teljesíteni, akkor tudja, valamit jól csinál, de a labdarúgásnak játéknak kell maradnia még ezen, a legmagasabb szinten is.”

„A legnehezebb dolog nem az, hogy eljuss a csúcsig, ott is kell maradni, s folyamatosan fejlődni, ami nem sikerül a legtöbbeknek. A Real Madridhoz szerződés újabb lépés volt tőlem a karrierembe, mindent megteszek ezért a csapatért, amelyben a múlt, a történelem minden lépést meghatároz.”

21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!