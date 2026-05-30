Szabalenka továbbjutott, a címvédő Gauff kiesett a Roland Garroson

Daria Kaszatkina 2022 augusztusa, a San José-i tenisztorna óta nem tudta legyőzni Arina Szabalenkát, a 2026-os Roland Garrosig négyszer csaptak össze, ezeken a most már ausztrál színekben induló teniszező szettet sem nyert.

Kaszatkinának szombaton bréklabdája sem akadt a nyitó szettben, ráadásul a saját adogatásait sem hozta, így Szabalenka nullára hozta a játszmát. A második játszmát Kasatkina brékkel kezdte, de 2:1-nél ő is elveszítette a saját szerváját. Szabalenka 6:5-nél másodszor lebrékelte ellenfelét, így ő lesz ott a negyedik körben.

A világelsőséget visszaszerző fehérorosz egy korábbi ranglistavezetővel találkozik a következő fordulóban, ugyanis ellenfele az az Oszaka Naomi lesz, aki hatalmas csatában, három órán át tartó mérkőzésen búcsúztatta Iva Jovicot.

Folytatódott Maja Chwalínska tündérmeséje, a selejtezőből érkezett, pályafutása során harmadszor Grand Slam-főtáblán szereplő lengyel játékos szetthátrányból győzte le a rutinos Maria Szakkarit. A következő körben azzal a Diane Parryval találkozik, aki a hatodik kiemelt Amanda Anisimovát győzte le.

Búcsúzott a címvédő Coco Gauff, aki szettelőnyről maradt alul az osztrák színekben szereplő Anastasia Potapovával szemben.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NŐI EGYES

3. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Kasatkina (ausztrál) 6:0, 7:5

Potapova (osztrák, 28.)–Gauff (amerikai, 4.) 4:6, 7:6 (7–1), 6:4

Parry (francia)–Anisimova (amerikai, 6.) 6:3, 4:6, 7:6 (10–3)

Oszaka (japán, 16.)–Jovic (amerikai, 17.) 7:6 (7–5), 6:7 (3–7), 6:4

Kalinszkaja (orosz, 22.)–Osorio (kolumbiai) 6:3, 0:6, 6:2

Snajder (orosz, 25.)–Olijnikova (ukrán) 7:5, 6:1

Chwalinska (lengyel)–Szakkari (görög) 1:6, 6:3, 6:2

Később

Mboko (kanadai, 9.)–Keys (amerikai, 19.)