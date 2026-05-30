Nemzeti Sportrádió

VÉGE

BL-döntő: PSG–Arsenal 1–1 – 11-esekkel 4–3

Szabalenka továbbjutott, a címvédő Gauff kiesett a Roland Garroson

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.30. 20:10
Szabalenka két játszmában jutott tovább (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Arina Szabalenka Roland Garros
Arina Szabalenka két szettben legyőzte Daria Kasatkinát a francia nemzetközi teniszbajnokság (Roland Garros) női egyesének harmadik fordulójában.

Daria Kaszatkina 2022 augusztusa, a San José-i tenisztorna óta nem tudta legyőzni Arina Szabalenkát, a 2026-os Roland Garrosig négyszer csaptak össze, ezeken a most már ausztrál színekben induló teniszező szettet sem nyert.

Kaszatkinának szombaton bréklabdája sem akadt a nyitó szettben, ráadásul a saját adogatásait sem hozta, így Szabalenka nullára hozta a játszmát. A második játszmát Kasatkina brékkel kezdte, de 2:1-nél ő is elveszítette a saját szerváját. Szabalenka 6:5-nél másodszor lebrékelte ellenfelét, így ő lesz ott a negyedik körben.

A világelsőséget visszaszerző fehérorosz egy korábbi ranglistavezetővel találkozik a következő fordulóban, ugyanis ellenfele az az Oszaka Naomi lesz, aki hatalmas csatában, három órán át tartó mérkőzésen búcsúztatta Iva Jovicot. 

Folytatódott Maja Chwalínska tündérmeséje, a selejtezőből érkezett, pályafutása során harmadszor Grand Slam-főtáblán szereplő lengyel játékos szetthátrányból győzte le a rutinos Maria Szakkarit. A következő körben azzal a Diane Parryval találkozik, aki a hatodik kiemelt Amanda Anisimovát győzte le.

Búcsúzott a címvédő Coco Gauff, aki szettelőnyről maradt alul az osztrák színekben szereplő Anastasia Potapovával szemben.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
NŐI EGYES
3. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Kasatkina (ausztrál) 6:0, 7:5
Potapova (osztrák, 28.)–Gauff (amerikai, 4.) 4:6, 7:6 (7–1), 6:4
Parry (francia)–Anisimova (amerikai, 6.) 6:3, 4:6, 7:6 (10–3)
Oszaka (japán, 16.)–Jovic (amerikai, 17.) 7:6 (7–5), 6:7 (3–7), 6:4
Kalinszkaja (orosz, 22.)–Osorio (kolumbiai) 6:3, 0:6, 6:2
Snajder (orosz, 25.)–Olijnikova (ukrán) 7:5, 6:1
Chwalinska (lengyel)–Szakkari (görög) 1:6, 6:3, 6:2
Később
Mboko (kanadai, 9.)–Keys (amerikai, 19.)

 

tenisz Arina Szabalenka Roland Garros
Legfrissebb hírek

A korábban Sinnert búcsúztató Cerúndolo hatórás csatát nyert meg

Tenisz
58 perce

Fonseca megint fordított a Roland Garroson, és ezt már Djokovics bánta

Tenisz
Tegnap, 21:03

Július közepén lehet új elnöke az MTSZ-nek – megtartotta éves közgyűlését a teniszszövetség

Tenisz
Tegnap, 18:00

Iga Swiatek nyerte a lengyelek csatáját a Roland Garroson

Tenisz
Tegnap, 16:07

Marozsán párosban is búcsúzott a Roland Garroson, Stollárék továbbjutottak vegyes párosban

Tenisz
Tegnap, 15:47

Roland Garros: a tenisz történetének egyik legnagyobb meglepetése Sinner veresége

Tenisz
Tegnap, 10:33

Roland Garros: nyert a címvédő és a világelső is a nőknél; belga meglepetés a férfiaknál

Tenisz
2026.05.28. 22:13

Roland Garros: beugróktól kaptak ki az első körben Udvardyék, Stollárék is kiestek

Tenisz
2026.05.28. 20:14
Ezek is érdekelhetik