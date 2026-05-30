A PSG megint a Bajnokok Ligája Olümposzán – lapszemle a budapesti BL-döntő után
„Mitikus Párizs” – olvasható hatalmas betűkkel a francia L'Équipe mérkőzés utáni vezető anyagának címében. A lap emlékeztetett, hogy a Real Madrid után a PSG csupán a második csapat, amely meg tudta védeni címét a Bajnokok Ligájában 1993 óta, és írtak arról is, hogy a bajnokság mellett ebben az idényben a Bajnokok Ligáját is megnyerte a PSG, ezzel egy legendás, nagyon szűk körhöz csatlakozott.
A meccs krónikájában kiemelték: az Arsenal remekül kezdte a mérkőzést, de aztán a PSG türelme eredményre vezetett, majd tizenegyesekkel megnyerte a trófeát – a tizenegyesekben pedig igazi specialista a PSG, hiszen sorozatban hatodszor is győztesen jött ki a szétlövésből.
Egy másik cikkben arról írtak, hogy „Luis Enrique az ember, aki (majdnem) minden döntőjét megnyeri”. Az asztúriai szakember edzői pályafutása alatt 19 döntőben volt érdekelt csapataival, és abból 16-ot győztesen vívott meg.
A Le Monde szerint a PSG elsősorban a türelmének köszönhette az újabb diadalt: „Türelmesnek kellett lenni, de Luis Enrique csapata megvédte a címét a legrangosabb európai kupában. Anglia frissen megkoronázott bajnokai, az Ágyúsok közel jártak ahhoz, hogy történelmi duplát hajtsanak végre” – írták.
A spanyol sportlapok is kiemeltek foglalkoztak a budapesti összecsapással, ami nem is meglepetés, elvégre mindkét csapatot spanyol edző irányítja. A Marca úgy fogalmazott, hogy Európa trónján nem történt változás, azaz „Luis Enrique PSG-je maradt a király”. Egy másik írásban pedig hozzátették, hogy „Luis Enrique a Bajnokok Ligája Olümposzára emelte a PSG-t”.
A madridi lap a percről percre tudósításban a mérkőzés előzményei között megjegyezte, hogy a Bajnokok Ligája himnuszának zongorára írt feldolgozása csodálatosra sikeredett, azonban szerintük a helyszínen abból alig lehetett valamit hallani.
A brit Sky Sports szerint az Arsenal nagyon fájdalmas körülmények között maradt alul a döntőben: „Az Ágyúsok szívfájdító vereséget szenvedtek a Bajnokok Ligája döntőjében” – fogalmaztak. A tudósításban külön megemlítették az utolsó tizenegyest elhibázó Gabriel Magalhaest, aki a lap szerint teljesítményével nem szolgált rá arra, hogy bűnbak váljon belőle. „Egy olyan játékos szörnyű momentumát láthattuk, aki nem érdemelte ezt meg. A védő a csapat egyik legjobb játékosa volt a Puskás Arénában” – írták.
A vezető brit lap, a BBC is fájdalmas vereségről írt az egész estés hírfolyamában, amelyben folyamatosan megszólalt Matt Upson, az Arsenal korábbi védője is: „Az elmúlt négy idényben az Arsenal építkezett, és minden évben egyre közelebb került a céljaihoz. Ezek után mi következik?” – tette fel a kérdést, és hangsúlyozta, hogy a vereség ellenére az Arsenal-szurkolók ebben az idényben nagyon büszkék lehetnek csapatuk teljesítményére.
|Ünnepeltek a Roland Garroson is
|A budapesti mérkőzéssel egy időben zajlott a francia nyílt teniszbajnokságon, a Roland Garroson a Félix Auger-Aliassime és Brandon Nakashima mérkőzés a Philippe-Chatrier pályán, amikor a közönség hangosan elkezdett ünnepelni a PSG sikerének ismeretében. A mérkőzést emiatt Nakashima szervájánál néhány pillanatra meg is kellett szakítani.
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)