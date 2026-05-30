A PSG megint a Bajnokok Ligája Olümposzán – lapszemle a budapesti BL-döntő után

„Mitikus Párizs” – olvasható hatalmas betűkkel a francia L'Équipe mérkőzés utáni vezető anyagának címében. A lap emlékeztetett, hogy a Real Madrid után a PSG csupán a második csapat, amely meg tudta védeni címét a Bajnokok Ligájában 1993 óta, és írtak arról is, hogy a bajnokság mellett ebben az idényben a Bajnokok Ligáját is megnyerte a PSG, ezzel egy legendás, nagyon szűk körhöz csatlakozott.

A meccs krónikájában kiemelték: az Arsenal remekül kezdte a mérkőzést, de aztán a PSG türelme eredményre vezetett, majd tizenegyesekkel megnyerte a trófeát – a tizenegyesekben pedig igazi specialista a PSG, hiszen sorozatban hatodszor is győztesen jött ki a szétlövésből.

Egy másik cikkben arról írtak, hogy „Luis Enrique az ember, aki (majdnem) minden döntőjét megnyeri”. Az asztúriai szakember edzői pályafutása alatt 19 döntőben volt érdekelt csapataival, és abból 16-ot győztesen vívott meg.

A Le Monde szerint a PSG elsősorban a türelmének köszönhette az újabb diadalt: „Türelmesnek kellett lenni, de Luis Enrique csapata megvédte a címét a legrangosabb európai kupában. Anglia frissen megkoronázott bajnokai, az Ágyúsok közel jártak ahhoz, hogy történelmi duplát hajtsanak végre” – írták.

A spanyol sportlapok is kiemeltek foglalkoztak a budapesti összecsapással, ami nem is meglepetés, elvégre mindkét csapatot spanyol edző irányítja. A Marca úgy fogalmazott, hogy Európa trónján nem történt változás, azaz „Luis Enrique PSG-je maradt a király”. Egy másik írásban pedig hozzátették, hogy „Luis Enrique a Bajnokok Ligája Olümposzára emelte a PSG-t”.

A madridi lap a percről percre tudósításban a mérkőzés előzményei között megjegyezte, hogy a Bajnokok Ligája himnuszának zongorára írt feldolgozása csodálatosra sikeredett, azonban szerintük a helyszínen abból alig lehetett valamit hallani.

A brit Sky Sports szerint az Arsenal nagyon fájdalmas körülmények között maradt alul a döntőben: „Az Ágyúsok szívfájdító vereséget szenvedtek a Bajnokok Ligája döntőjében” – fogalmaztak. A tudósításban külön megemlítették az utolsó tizenegyest elhibázó Gabriel Magalhaest, aki a lap szerint teljesítményével nem szolgált rá arra, hogy bűnbak váljon belőle. „Egy olyan játékos szörnyű momentumát láthattuk, aki nem érdemelte ezt meg. A védő a csapat egyik legjobb játékosa volt a Puskás Arénában” – írták.

A vezető brit lap, a BBC is fájdalmas vereségről írt az egész estés hírfolyamában, amelyben folyamatosan megszólalt Matt Upson, az Arsenal korábbi védője is: „Az elmúlt négy idényben az Arsenal építkezett, és minden évben egyre közelebb került a céljaihoz. Ezek után mi következik?” – tette fel a kérdést, és hangsúlyozta, hogy a vereség ellenére az Arsenal-szurkolók ebben az idényben nagyon büszkék lehetnek csapatuk teljesítményére.