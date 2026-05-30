Luis Enrique: Miért ne érhetnénk el ugyanezt jövőre is?
Micsoda eredmény ez! A PSG-vel címet védő Luis Enrique az első spanyol edző José Villalonga óta, aki egymás után kétszer meg tudta nyerni a Bajnokok Ligáját vagy annak elődjét, a Bajnokcsapatok Európa-kupáját. Villalonga ezt a bravúrt 1956-ban és 1957-ben a Real Madrid élén érte el.
„A döntő a lehető legjobban indult az ellenfél szempontjából – mondta Luis Enrique a mérkőzés után. – Utána már tudták játszani a saját futballjukat a londoniak, és jól tudják, hogyan kell védekezni. Nagyon kemény időszak volt, amíg hátrányban voltunk. Hozzá vagyunk szokva, hogy így támadunk, sok játékossal a labda mögött, de ellenük erőnlétileg ez nagyon megterhelő volt, rendkívül nehéz feltörni a védelmüket.”
Hogy melyik csapat érdemelte meg jobban a győzelmet, Luis Enrique azt mondta: „Szerintem megérdemeltük, bár talán ezúttal mindkét csapatnak jár volna a siker. De ahogy az egész idényben játszottunk, szerintem jogos, hogy ismét a miénk lett a Bajnokok Ligája. Nagyon boldogok vagyunk, és megpróbálunk, hogy jövőre ugyanezt elérjük. Miért is ne?”
Nasszer al-Kelaifi, a PSG katari tulajdonosa a CBS Sports Golazónak így nyilatkozott csapata spanyol tréneréről:
„Luis Enrique forradalmat indított el a futballban, nemcsak Párizsban, hanem az egész futballban. Ő a világ legjobb edzője.”
Tény, a díjátadó után a párizsi játékosok Luis Enriquét dobálták a magasba, kezében a trófeával. Ez már a harmadik Bajnokok Ligája-győzelme, mivel a PSG előtt 2015-ben a Barcelonával is elhódította a legrangosabb serleget. Háromnál több BEK/BL-serlege csak Carlo Ancelottinak (5) van.
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)