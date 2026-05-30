Luis Enrique: Miért ne érhetnénk el ugyanezt jövőre is?

Micsoda eredmény ez! A PSG-vel címet védő Luis Enrique az első spanyol edző José Villalonga óta, aki egymás után kétszer meg tudta nyerni a Bajnokok Ligáját vagy annak elődjét, a Bajnokcsapatok Európa-kupáját. Villalonga ezt a bravúrt 1956-ban és 1957-ben a Real Madrid élén érte el.

„A döntő a lehető legjobban indult az ellenfél szempontjából – mondta Luis Enrique a mérkőzés után. – Utána már tudták játszani a saját futballjukat a londoniak, és jól tudják, hogyan kell védekezni. Nagyon kemény időszak volt, amíg hátrányban voltunk. Hozzá vagyunk szokva, hogy így támadunk, sok játékossal a labda mögött, de ellenük erőnlétileg ez nagyon megterhelő volt, rendkívül nehéz feltörni a védelmüket.”

Hogy melyik csapat érdemelte meg jobban a győzelmet, Luis Enrique azt mondta: „Szerintem megérdemeltük, bár talán ezúttal mindkét csapatnak jár volna a siker. De ahogy az egész idényben játszottunk, szerintem jogos, hogy ismét a miénk lett a Bajnokok Ligája. Nagyon boldogok vagyunk, és megpróbálunk, hogy jövőre ugyanezt elérjük. Miért is ne?”

Nasszer al-Kelaifi, a PSG katari tulajdonosa a CBS Sports Golazónak így nyilatkozott csapata spanyol tréneréről:

„Luis Enrique forradalmat indított el a futballban, nemcsak Párizsban, hanem az egész futballban. Ő a világ legjobb edzője.”

Tény, a díjátadó után a párizsi játékosok Luis Enriquét dobálták a magasba, kezében a trófeával. Ez már a harmadik Bajnokok Ligája-győzelme, mivel a PSG előtt 2015-ben a Barcelonával is elhódította a legrangosabb serleget. Háromnál több BEK/BL-serlege csak Carlo Ancelottinak (5) van.