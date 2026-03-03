ESPN: Spanyolország a futball-vb toronymagas esélyese

Száz nappal a labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt megszavaztatta újságíróit az ESPN a torna végső kimeneteléről, és a voksolást elsöprő fölénnyel nyerte az Európa-bajnok spanyol válogatott. A Luis de la Fuente irányította „La Roját” a huszonegy válaszadóból tizenöten tették az első helyre, megjegyezve, hogy az angolok elleni Eb-döntőn megsérülő Rodri esete megmutatta: bárki essen is ki a csapatból, a spanyolok pótolni tudják. A portál kiemeli: a vb-selejtezők során az ibériaiak védelme eléggé ingatag volt, ám a pálya túloldalán Lamine Yamal képes feltörni a legszervezettebb hátsó alakzatot is.

A spanyolok mellett ketten-ketten tették az első helyre a legutóbbi világbajnokság két döntősét, a francia és az argentin nemzeti csapatot. A „kékekkel” kapcsolatban az ESPN honlapja megemlíti, hogy a 2006-os és 2018-as világbajnoknak minden csapatrésze félelmetesen erős. Ismert, hogy a játékosként és szövetségi kapitányként is vb-t nyerő Didier Deschamps a torna után másnak adja át a stafétát, Kylian Mbappéék szívesen búcsúztatnák egy újabb vb-arannyal a sikerkovácsot.

Brazília 1958-as és 1962-es sikere óta senkinek nem sikerült megvédenie a világbajnoki címét – sőt, nem is olyan régen „szokássá” vált, hogy az előző győztes már a csoportból sem jut tovább –, a Lionel Messit is búcsúztató, generációváltás előtt álló Argentínának ez sikerülhet. Már csak a Scaloni-csapat hihetetlen rutinja és győztes mentalitása miatt is.

Egy-egy újságíró tartja a végső győzelem legnagyobb esélyesének az angol és a brazil válogatottat. Az ESPN elemzője szerint Angliának igazi szupercsapata van, ám mint mindig, felmerül a kérdés, sikerül-e Thomas Tuchelnek igazi csapatot faragnia a sztárokból, akik a selejtezőkön százszázalékos teljesítménnyel váltották meg a tengerentúli repülőjegyet.

Utóbbi megállapítás nem húzható rá a brazilokra, akik szintén (egy) szavazatot kaptak annak ellenére, hogy az utóbbi idők legkínosabb selejtezősorozatán vannak túl – a vesszőfutás alatt három szövetségi kapitányt is elfogyasztottak, hogy végül Carlo Ancelottival fejezzék be a kvalifikációt. Ha a hatalmas támadópotenciállal rendelkező, de elit szélső védőkben nem bővelkedő dél-amerikaiakat a modern futball legnagyobb „játékossuttogója”, a második regnálása során a Real Madriddal 11 trófeát nyerő olasz tréner nem tudja sikerre vezetni, akkor senki, s ne feledjük, amikor a legutóbbi két alkalommal így bukdácsolt a selecao a selejtezőben, világbajnoki cím lett a vége...

Az ESPN erősorrendje 100 nappal a világbajnokság előtt

1. Spanyolország

2. Franciaország

3. Argentína

4. Anglia

5. Brazília

6. Portugália

7. Németország

8. Hollandia

9. Marokkó

10. Kolumbia