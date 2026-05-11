11-esekkel dőlt el a budapesti BL-döntő, a PSG megvédte címét; A Liverpool hálás Arne Slotnak, de megválik tőle

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A Puskás Arénában az angol csapat már a 6. percben megszerezte a vezetést, a második félidőben a franciák kiegyenlítettek, s mivel több gól nem született, szétlövés döntött, ebben a PSG volt a jobb, ezzel a BL-ben a Real Madrid után a PSG a második csapat, amely meg tudta védeni a címét

Kiss Bence: Az edzőim biztattak, lőjek távolról, úgyhogy lőttem. A Nemzeti Sportnál az év csapatába bekerülő zalaegerszegi Kiss Bence a legjobb NB I-es idényén van túl, s lapunknak adott interjújában többek között azt is elmondta, miért maradt benne némi hiányérzet. Judi Ádám írása

Szabó János: Legyen meg a 400. NB I-es meccsem paksi színekben! Tizenkilencedik élvonalbeli idényére készül Szabó János, a paksiak hatszoros válogatott védője, aki lapunknak többek között azt is elmondta: nem volt könnyű megemésztenie, hogy eltiltása miatt nemcsak az előző évad hajrájáról marad le, hanem a következő rajtjáról is. A futballistát Zombori András kérdezte

A Liverpool hálás Arne Slotnak, de megválik tőle. Az időzítés meglepő, a döntés egyáltalán nem: a 2025-ös Premier League-siker és a rendkívül gyenge 2025–2026-os évad után szombaton elbúcsúzott Arne Slot menedzsertől a Liverpool vezérkara. Mohai Dominik háttéranyaga

Vedran Bosnic: Fantasztikus idényünk volt, de kicsit szomorúak vagyunk. A bajnoki ezüstérmes Szolnok férfi kosárlabdacsapatának bosnyák edzője szerint a döntő kulcsmomentuma az volt, hogy Somogyi Ádámot elvesztette az együttese a finálé utolsó két meccsére, miután a Falco játékosa súlyos sérülést okozott neki. Fazekas Zoltán interjúja

Kozák Luca: Végre a futás eleje és a vége is összejött! A lengyelországi Bydgoszczban fantasztikus győzelmet aratott 100 méter gáton Kozák Luca, aki három századot faragott saját országos csúcsából. Már úton is van a következő versenyére, szerdán a finnországi Turkuban áll rajthoz. Az atlétával Vincze Szabolcs beszélgetett

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!