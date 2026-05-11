Nemzeti Sportrádió

11-esekkel dőlt el a budapesti BL-döntő, a PSG megvédte címét; A Liverpool hálás Arne Slotnak, de megválik tőle

SZ. M.SZ. M.
2026.05.30. 23:55
Címkék
NS-ajánló NS-ajánlat e-újság

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

A Puskás Arénában az angol csapat már a 6. percben megszerezte a vezetést, a második félidőben a franciák kiegyenlítettek, s mivel több gól nem született, szétlövés döntött, ebben a PSG volt a jobb, ezzel a BL-ben a Real Madrid után a PSG a második csapat, amely meg tudta védeni a címét

Kiss Bence: Az edzőim biztattak, lőjek távolról, úgyhogy lőttem.  A Nemzeti Sportnál az év csapatába bekerülő zalaegerszegi Kiss Bence a legjobb NB I-es idényén van túl, s lapunknak adott interjújában többek között azt is elmondta, miért maradt benne némi hiányérzet. Judi Ádám írása

Szabó János: Legyen meg a 400. NB I-es meccsem paksi színekben! Tizenkilencedik élvonalbeli idényére készül Szabó János, a paksiak hatszoros válogatott védője, aki lapunknak többek között azt is elmondta: nem volt könnyű megemésztenie, hogy eltiltása miatt nemcsak az előző évad hajrájáról marad le, hanem a következő rajtjáról is. A futballistát Zombori András kérdezte

A Liverpool hálás Arne Slotnak, de megválik tőle. Az időzítés meglepő, a döntés egyáltalán nem: a 2025-ös Premier League-siker és a rendkívül gyenge 2025–2026-os évad után szombaton elbúcsúzott Arne Slot menedzsertől a Liverpool vezérkara. Mohai Dominik háttéranyaga

Vedran Bosnic: Fantasztikus idényünk volt, de kicsit szomorúak vagyunk. A bajnoki ezüstérmes Szolnok férfi kosárlabdacsapatának bosnyák edzője szerint a döntő kulcsmomentuma az volt, hogy Somogyi Ádámot elvesztette az együttese a finálé utolsó két meccsére, miután a Falco játékosa súlyos sérülést okozott neki. Fazekas Zoltán interjúja

Kozák Luca: Végre a futás eleje és a vége is összejött! A lengyelországi Bydgoszczban fantasztikus győzelmet aratott 100 méter gáton Kozák Luca, aki három századot faragott saját országos csúcsából. Már úton is van a következő versenyére, szerdán a finnországi Turkuban áll rajthoz. Az atlétával Vincze Szabolcs beszélgetett

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló NS-ajánlat e-újság
Legfrissebb hírek

A szombati Nemzeti Sportban 16 oldal a budapesti BL-döntőről!; Szalai Attila: Szeretnék hosszú távú szerződést kötni egy csapattal

E-újság
2026.05.29. 23:45

Németh Hunor belenőtt a felnőttfutballba; ismét Bognár Tamás az NB I legjobb játékvezetője

E-újság
2026.05.28. 23:45

Paul Shaw: Ez minden idők legerősebb Arsenal-kerete; Feczkó Tamás: Elköszönni sem tudtam

E-újság
2026.05.27. 23:07

Dudek: A PSG esélyesebb, mert tapasztaltabb; Érdi Mária élete gödréből mászott ki

E-újság
2026.05.26. 23:45

Hat győri az NS álomcsapatában; Szondy Zoltán: A Csíkszereda magyar klub

E-újság
2026.05.25. 23:30

Osztályzataink alapján az idény legjobbja: Szappanos Péter; Warren Zaire-Emery: Motiváltan futballozunk Budapesten!

E-újság
2026.05.22. 23:55

Borbély Balázs: Szavakkal szinte leírhatatlan, milyen megtisztelő bajnoknak lenni az ETO-val; Szűcs Tamás: Sergio Navarro volt a legjobb edzőm

E-újság
2026.05.21. 23:34

Varga Barna: Détáriék népszerűségét nem lehet túlszárnyalni; Majoross: Nem történt semmi, van három pontunk

E-újság
2026.05.20. 23:45
Ezek is érdekelhetik