Az UEFA-nál Vitinha lett a budapesti BL-döntő legjobbja

P. GY. B.
2026.05.30. 21:32
Vitinha (17) másodszor lett a BL-idényben a mezőny legjobbja (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Vitinha UEFA PSG
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos oldalán a győztes Paris Saint-Germain középpályását, a portugál Vitinhát találta a budapesti Bajnokok Ligája-döntő legjobbjának.

Ahogy beszámoltunk róla, a Paris Saint-Germain 1–1-es végeredmény után tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt, így megvédte elsőségét a Bajnokok Ligájában.

A 26 éves középpályás 17 Bajnokok Ligája-mérkőzésen hatszor volt eredményes az idényben, a döntőben a hosszabbítás első félideje után lecserélték.

Vitinha másodszor lett a mérkőzés legjobbja az UEFA-nál, korábban a november 25-i, Tottenham ellen 5–3-ra megnyert alapszakasz-mérkőzésen volt a meccs embere.

Négy játékos lett négyszer is a mezőny legjobbja, a PSG-s Hvicsa Kvarachelia, a bayernes Harry Kane, a sportingos Francisco Trincao és a galatás Victor Osimhen.

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

 

