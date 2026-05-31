Orbán Viktor: Ezért már megérte nagyot álmodni

2026.05.31. 00:29
Orbán Viktor is kilátogatott a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére a Puskás Arénába. Magyarország korábbi miniszterelnöke egy videót is posztolt erről a Facebook-oldalán.

 

„Ezért már megérte nagyot álmodni. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!” – írta posztjában Magyarország korábbi miniszterelnöke.

Tíz év után újra tizenegyesekkel dőlt el a BL-döntő, Budapesten szétlövéssel védte meg címét a PSG!

A Puskás Arénában korán vezetést szerzett az Arsenal, de az előnyét nem tudta megőrizni, majd a tizenegyespárbaj során többször hibázott, mint a Paris Saint-Germain.

 

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

