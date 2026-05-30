Finnország–Svájc döntőt rendeznek a jégkorong-vb-n

A rendkívül intenzív iramot hozó sportági rangadó első harmada finn góllal indult, a negyedik percben Patrik Puistola a jobb szélről csente magát a kapu közelébe, majd kilőtte annak rövid, bal oldalát. Kanada öt perccel később válaszolt, Robert Thomas a társa testéről lecsorgó korongot vágta közelről a kapuba.

A 15. percben az előző kanadai találatnál gólpasszt adó Dylan Holloway volt eredményes, aki Macklin Celebrini szenzációs indításával a kezdőkörből robogott a finn kapuig. A fiatal csapatkapitány saját harmadából, társának háttal állva a védővonalon átívelt koronggal indította az akciót.

A finnek góllal kezdték a második harmadot is, a 21. percben Aleksander Barkov kotort be közelről egy kósza korongot. A 32. percben a kanadai védelem kihagyott, így Konsta Helenius vihette ziccerben a korongot kapura, és nem hibázott, miként 82 másodperccel később szemfüles honfitársa, Aatu Raty sem.

Az utolsó húsz percben hiába próbálkozott a tengerentúli csapat, nem tudta bevenni ellenfele kapuját még akkor sem, amikor a lehozott kapus révén létszámfölényben hokizott a hajrában.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH

ELŐDÖNTŐ

Finnország–Kanada 4–2 (1–2, 3–0, 0–0)

Korábban

Svájc–Norvégia 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)