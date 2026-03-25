„Egyszerűen nem igaz” – Kylian Mbappé tagadja, hogy a Real Madrid a rossz térdét vizsgálta volna meg

CSELŐTEI MÁRK
2026.03.25. 22:55
Tagadja Kylian Mbappé a sajtóban felröppent pletykákat, miszerint térdsérülését a Real Madridnál félrediagnosztizálták.

 

Mint arról szerdai cikkünkben beszámoltunk, Kylian Mbappé korábban térdpanaszokkal fordult a Real Madrid orvosi stábjához, miután a tavaly december 7-ei, Celta Vigo elleni mérkőzésen rúgást kapott a térdére. A klub egészségügyi részlegén MRI-vizsgálaton esett át, ám a szakemberek a problémás bal helyett az egészséges jobb lábát szkennelték, így nem találtak problémát – írta a játékoshoz közeli forrásokra hivatkozva a The Athletic.

A The Athletic egyik magát megnevezni nem kívánó forrása szerint Mbappé fájlalta ugyan a térdét, de időnként pályára tudott lépni problémái ellenére – a legutóbbi, Atlético Madrid elleni bajnokin már huszonhat percet kapott, s el tudott utazni a francia válogatottal is, amely március 26-án Brazíliával, 29-én Kolumbiával mérkőzik meg az Egyesült Államokban.

A francia szupersztár a brazilok elleni meccs sajtótájékoztatóján reagált a „térdbotrányára”.

„Nem igaz, hogy rossz térdet vizsgáltak volna meg a klubnál, a kialakult helyzetért közvetve én is felelős vagyok. Amikor nincs hivatalos kommunikáció, mindenki kihasználja a helyzetet a sajtóban, ez így működik. A Real Madriddal közösen eddig világos kommunikációt folytattunk, ez ezután is így lesz, most viszont csak arra koncentrálunk, hogy meccseket nyerjünk, az idény fontos pontjárhoz értünk. Amikor megsérültem január elején, mindenki kétségbeesett, azt hitték, én vagyok a klub egyetlen megoldása a gólszerzésre, kiderült, nem így van.”

„Sohasem voltam olyan ember vagy játékos, aki bármit is megbán. A jelenre és a közeljövőre koncentrálok, ahogyan mindig. Örülök, hogy felépültem, mindkét térdemben jól érzem magam” – fűzte hozzá humorosan a francia világbajnok.

„Készen állok a játékra, a kezdőcsapatba szeretnék kerülni, de a szövetségi kapitány dönt. Fontos ez a meccs, Brazília ellen játszunk, ez bepillantást engedhed abba is, mi vár ránk a világbajnokságon” – mondta Mbappé, aki a brazilok sztárját, csapattársát, Vinícius Júniort és honfitársát, a Bayern München szélső támadóját, Michael Olisét is dicsérte.

