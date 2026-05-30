Désiré Doué: Ez őrület, őrület!

2026.05.30. 21:39
Mint arról beszámoltunk, a PSG megvédte a címét a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a Puskás Arénában megrendezett döntőben 1–1 után tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt. A meccs után Désiré Doué és Hvicsa Kvarachelia is értékelt.

 

„Annyira, de annyira büszkék vagyunk ma este – értékelt Désiré Doué, a PSG játékosa a TNT-nek. – Boldogok és hálásak vagyunk, kemény meccset játszottunk egy kiváló csapattal. Gratulálunk nekik is, mert remek idényt futottak. De most ünnepelünk csapatként és családként is, mert megérdemeljük. Ez őrület, őrület. Először kiélvezzük a sikert, majd jön a munka és az újabb munka, mert még többet szeretnénk elérni. Fiatalok és becsvágyóak vagyunk, szóval a következő idényben újra nekivágunk.”

„Az első öt percben gólt kaptunk, de visszajöttünk – mondta Hvicsa Kvarachelia, a PSG játékosa az RTL kamerájának is. – Nem törtünk meg, tovább tudtunk összpontosítani. Luis Enrique hihetetlen edző. Mindig pozitív marad, és nagyon üszke vagyok, hogy az ő csapatában játszhatok. Köszönöm neki is ezt a győzelmet.” 

„Egy álom vált valóra – mondta Goncalo Ramos, a PSG támadója a TNT Sports-nak. – Nagyon sokoldalú csapatot alkotunk, rengeteg különböző személyiséggel, de hittünk egymásban, és megmutattuk, hogy mindenre képesek vagyunk. A tizenegyespárbaj idegörlő, de szeretem az ilyen pillanatokat. Támadóként ki akarom venni a részét a mérkőzések döntő pillanataiból.”

„Egyáltalán nem könnyű egymás után kétszer megnyerni a Bajnokok Ligáját, de megcsináltuk! – reagált Asraf Hakimi, a PSG védője a BBC-nek. – Nem tudok mást mondani, mint amit szoktam, a sikerünk alapja, hogy bízunk az edzőben, követjük őt, és a csapat érdekét az egyének elé helyezzük.”

„Megsemmisítő tizenegyesekkel elbukni a Bajnokok Ligája döntőjét – idézi Declan Rice-t, az Arsenal játékosát a TNT Sports. – Hihetetlen idényt futottunk, ez volt a 63. meccsünk. Mindent beleadtunk, de a tizenegyespárbaj már olyan, mint a lottó. Néha még a legjobb csapatok is elbuknak ezen. Együtt nyerünk és veszítünk; nagyon büszke vagyok a csapattársaimra.”

Tíz év után újra tizenegyesekkel dőlt el a BL-döntő, Budapesten szétlövéssel védte meg címét a PSG!

A Puskás Arénában korán vezetést szerzett az Arsenal, de az előnyét nem tudta megőrizni, majd a tizenegyespárbaj során többször hibázott, mint a Paris Saint-Germain.

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

 

