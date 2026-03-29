Douénak vasárnapig nem volt válogatott gólja – most már több is van

A franciák a brazilok legyőzésével (2–1), a kolumbiaiak a horvátok elleni vereséggel (1–2) indították a márciusi válogatott programot, és végül mindkét csapat maradt a hét közben megkezdett úton.

Bár az első veszélyes lövést a kolumbiaiak csapatkapitánya, a 34 éves James Rodríguez eresztette meg – Brice Samba védett –, a vezetést a franciák szerezték meg, némi szerencsével. A 30. percben Désiré Doué a 16-os vonaláról jobbal lőtt, és labdája a kapus előtt helyezkedő Daniel Munozon megpattanva jutott a bal alsó sarokba (0–1).

Egy kis stat: a PSG ifjú csillaga hatodszor lépett pályára a francia a válogatottban, és ez volt az első gólja.

Nem sokkal a szünet előtt a második góljukat is megszerezték a labdát jóval többet birtokló „kékek”: Maghnes Akliouche jobb oldali beadásából Marcus Thuram fejelt a hálóba a tétovázó védők között – neki ez a harmadik gólja volt a nemzeti csapatban (0–2).

Doué az első félidő végén egy nagy szlalom végi lövéssel (Álvaro Montero védett), a szünet után sárga lappal hívta fel magára a figyelmet, és aztán jött a desszert: az 56. percben egy kolumbiai labdaeladásból felépített villámgyors, háromhúzásos Akliouche, Cherki, Thuram akció végén jobbal berúgta a második gólját is (0–3).

Egy kis stat: Doué előtt Thomas Lemar volt az utolsó, aki az első és a második gólját ugyanazon a mérkőzésen szerezte meg a francia válogatottban. A jelenleg a Gironában légióskodó Lemar 2017 nyarán a hollandok ellen duplázott. Ő megállt négy gólnál és 27 meccsnél a nemzeti csapatban, 2021 óta nem kapott lehetőséget Deschamps-tól.

2 - Désiré Doué est le premier joueur à ouvrir son compteur buts en équipe de France directement par un doublé depuis Thomas Lemar en août 2017 (2 buts v Pays-Bas). Paire. pic.twitter.com/FfZeKZ6zoX — OptaJean (@OptaJean) March 29, 2026

Csatlakozván a már a szünetben hármat cserélő kolumbiai kollégájához, a folytatásban Didier Deschamps is megnyitotta a kispadot – lehozta a remek napot záró Douét is –, a végjátékra pályára küldte Kylian Mbappét és Michael Olisét is.

S noha nekik is nyílt rá lehetőségük, gólt nem ők szereztek, hanem az egyik kolumbiai cserejátékos: egy kisebb tűzijáték végén Jaminton Campaz, az argentin Rosario Central középpályása ballal, éles szögből rúgta be válogatott karrierje első gólját – beállítva a végeredményt (1–3).

A két csapatnak ez volt az ötödik egymás elleni mérkőzése: a mostanit megelőzőt 2018-ban a kolumbiaiak nyerték meg, a többit a franciák.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

KOLUMBIA–FRANCIAORSZÁG 1–3 (0–2)

Landover, Northwest Stadion. V: Rivas (egyesült államokbeli)

KOLUMBIA: Montero – D. Munoz, D. Sánchez, Cabal, Mojica (Machado, 63.) – Lerma, Ríos (Puerta, a szünetben) – Jh. Arias (C. A. Gómez, a szünetben), James Rodríguez (Quintero, 63.), L. Díaz (Campaz, 63.) – L. Suárez (Jh. Córdoba, a szünetben). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

FRANCIAORSZÁG: Samba – Kalulu, Lacroix, L. Hernandez, Digne – Zaïre-Emery (Camavinga, 64.), Kanté – Akliouche (Kolo Muani, 64.), Cherki (Olise, 78.), D. Doué (Ekitiké, 63.) – M. Thuram (Mbappé, 78.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Gólszerző: Campaz (77.), ill. D. Doué (30., 56.), M. Thuram (41.)