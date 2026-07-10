Nemzeti Sportrádió

Vb 2030: a spanyol szövetség elnöke szerint csak hónapok múlva dől el a döntő helyszíne

2026.07.10. 12:33
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Rafael Louzán (Fotó: Getty Images)
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Rafael Louzán, a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) elnöke meggondolatlanságnak tartaná, ha most nyilatkozna a 2030-as világbajnokág döntőjének helyszínéről.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség elnöke szerint nincs még itt az ideje, hogy kijelöljék a 2030-as labdarúgó-világbajnokság döntőjének helyszínét. A tornát dél-amerikai epizódszerep mellett hazája rendezi majd Marokkóval és Portugáliával közösen, és a sportvezető szerint „egy ilyen jelentős döntés meghozataláig még sok hónap van hátra”.

Rafael Louzán egyelőre az észak-amerikai térségben most zajló vb-re összpontosít, ahol a spanyol válogatott pénteken (ma), közép-európai idő szerint 21 órától a Los Angeles-i negyeddöntőben játszik Belgiummal. A sportvezető egy csütörtökön rendezett eseményen kapott kérdést a 2030-as vb-döntőre vonatkozóan, de felhívta a figyelmet arra, hogy ennek megvitatására nem éppen alkalmas az időpont.

„Nagyon fontos mérkőzés vár a válogatottra, de amúgy is tudják az ezzel kapcsolatos álláspontomat, hogy én Spanyolországban szeretném” – utalt a következő vb döntőjére. Az elnök hozzátette: meggondolatlanság lenne a részéről most olyan dologról beszélni, ami majd négy év múlva lesz.

„Egy ilyen jelentős döntés meghozataláig még sok hónap van hátra” – mondta az RFEF első embere.

Louzán azt azért megerősítette, hogy „Spanyolország készen áll a történelem legjobb világbajnokságának megrendezésére”, és ehhez kiváló partnerei vannak. Utalt Portugália, Marokkó, valamint három dél-amerikai ország, Argentína, Paraguay és Uruguay szövetségére.

„Nagy kihívás előttünk állunk” – közölte a sportvezető, aki kiemelte, hogy a most zajló vb rendezői, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada „nagyon magasra tették a lécet”, amit ők szeretnének túlszárnyalni, de tisztában van azzal, hogy annak elérése egyáltalán nem lesz könnyű.

 

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