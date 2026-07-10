Hősként köszöntötték a vb-ről hazatérő egyiptomiakat

Több ezer szurkoló zászlókat és transzparenseket lengetve, hazafias dalokat énekelve üdvözölte a csapatot a Földközi-tenger partján fekvő Alamein nemzetközi repülőtér előtt. Mohamed Szalah csapatkapitány és Hosszam Hasszan szövetségi kapitány fényképét is magasba emelték, az ünneplés pedig a város utcáin folytatódott, amikor a válogatott felszállt egy tető nélküli, nyitott autóbuszra, és útja során integetett az utcák mentén sorakozó, ujjongó tömegnek.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi államelnök szombaton fogadja a küldöttséget. Egyiptom negyedszer vett részt világbajnokságon, korábban egyetlen mérkőzést sem nyert, ezúttal viszont a 16 közé jutott, ott pedig drámai körülmények között, kétgólos előnyről kapott ki 3–2-re a címvédő argentin válogatottól.

A csapat hazatérése előtt az egyiptomi szövetség meghosszabbította Hosszam Hasszan, és ikertestvére, a szakmai stábban tevékenykedő Ibrahim Hasszan szerződését. Az új megállapodás időtartamát nem hozták nyilvánosságra, de a helyi média szerint 2030-ig szól. Az 59 éves Hasszan 2024 óta irányítja a válogatottat, amely tavaly elődöntős volt az Afrikai Nemzetek Kupáján és kijutott a világbajnokságra.