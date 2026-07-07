A Bola: Nem akarjuk „megölni”, de eljött az idő, hogy Cristiano Ronaldo félreálljon

Finoman szólva sem bánt kesztyűs kézzel az A Bola Roberto Martínezzel és csapatával a portugál válogatott nyolcaddöntős világbajnoki búcsúja után. A cikket jegyző Francisco Vaz de Miranda a bevezetőben számon kéri a szövetségi kapitányon Goncalo Ramos mellőzését, megjegyezve, hogy a Milan centerét, aki vb-ken 37 percenkét lő gólt vagy ad gólpasszt, pályára sem küldte egy olyan mérkőzésen, amelyen a spanyol válogatott a kapujához szögezte a tornára a végső győzelem reményében érkező Cristiano Ronaldóékat.

Vaz de Miranda megfogalmazása szerint a „tettest” Roberto Martíneznek hívják, aki a szintén „bűnös” szövetséggel karöltve portugálok millióival hitette el, hogy ez az ő világbajnokságuk lesz, mert a válogatott középpályája még sosem volt ilyen erős, Cristiano Ronaldo csattanós választ fog adni azoknak, akik huszonhárom éve „ki akarják nyírni” őt, s hogy a tragikus körülmények közt elhunyt Diogo Jota büszke lenne a csapatra. A valóság azonban szembejött Észak-Amerikában.

„Öt vb-meccsen Portugáliának volt két rendkívül kínos mérkőzése a Kongói Demokratikus Köztársaság és Kolumbia ellen, és igen hamar kiderült, hogy hiába hemzsegtek a keretben a remek egyéni képességű labdarúgók, a csapat mégsem működött – írja a szerző, aki az erős felütés után még keményebben folytatja. – Ha ez a valaha volt legjobb generáció, akkor bocsánatot kérek Migueltől, Ricardo Carvalhótól, Petittől, Tiagótól, Maniche-tól, Costinhától, Luís Figótól, Simao Sabrosától, Nuno Gomestől vagy Fernando Meirától, akik – eddig utolsóként – valóban fel is tudtak valamit mutatni a világbajnokság színpadán.”

Vaz de Miranda szerint az érvelés, miszerint az Európa-bajnok spanyol „testvérektől” nem szégyen kikapni, igencsak gyenge lábakon áll, mert ez a párharc elkerülhető lett volna, ha a csapat legyőzte volna Kolumbiát, ugyanis csoportelsőként előbb Ghána, majd Svájc vagy Algéria jött volna szembe. Az újságíró szerint most eljött az idő, hogy egyszer és mindenkorra lezárjanak egy fejezetet a válogatottnál.

„Roberto Martínez ciklusa, Istennek hála, véget ért. Brillírozás vagy dicsőség nélkül, mindössze egy Nemzetek Ligája-győzelemmel, ami az Európa-bajnoki és világbajnoki kudarcokkal összevetve semmit sem ér. Martínez gyáva edző, aki képtelen domináns futballt játszatni a válogatottal, s mindössze az üres frázisok pufogtatásában jó” – fogalmaz a zsurnaliszta.

Vaz de Miranda szerint a távozó Martínezt minden bizonnyal váltó Jorge Jesus érkezése reményt adhat arra, hogy a szavakból tettek legyenek, és a portugál válogatott valóban nagycsapattá váljon, olyanná, amilyennek a szurkolók szeretnék.

„Ha a kispadon váltásra van szükség, akkor ez ugyanúgy igaz a pályára is: itt az idő, hogy Cristiano Ronaldo félreálljon, mert, amint a vb-n láttuk, az egója nem engedi meg, hogy csere legyen, még akkor sem, ha olyan játékosé, aki mostanában olyan számokat produkál, mint senki más. Hogy mi történt volna ezen a világbajnokságon ha nem lett volna kötelező Cristiano Ronaldót a pályán tartani, nem tudjuk, és ezt a kiesést még Donald Trump sem tudja semmissé tenni” – zárja gondolatait a szerző, megemlítve, hogy Jesusnak lesz dolga bőven: a szeptemberben induló Nemzetek Ligájában Norvégiával kétszer, Walesszel és Dániával egyszer-egyszer mérkőzik meg a selecao.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)

Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (Bernardo Silva, 83.) – Pedro Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Merino (90+1.)