Szomorú voltam, nagyon szomorú – Eloy Olaya rossz döntést hozott a negyven éve a belgák ellen

Nem először találkozik egymással a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében a spanyol és a belga válogatott: az 1986-os mexikói vb-n Pueblában ugyanez a két csapat vívott hatalmas csatát. Az előző körben a spanyolok az addig brillírozó dánokat ütötték ki 5–1-re a négy gólt szerző Emilio Butragueno főszereplésével – a Real Madrid legendája négy gólt lőtt a „dán dinamitoknak” –, s váltak egyből a vb egyik esélyesévé, míg a belgák drámai meccsen, hosszabbításban ejtették ki a mieinket a csoportkörben 6–0-ra legyőző Szovjetúniót.

A találkozó első gólját a 35. percben Jan Ceulemans szerezte, a spanyolok a hajrában Juan Senor találatával egyenlítettek. A hosszabbításban nem esett gól, így tizenegyesek döntöttek a továbbjutásból, s míg a belgák mind az öt rúgásukból betaláltak a szétlövésben, a két évvel azelőtti Eb-n ezüstérmes ibériai gárda második rúgója, Eloy Olaya próbálkozását hárította a legendás Jean-Marie Pfaff.

A mostani negyeddöntő előtt a FIFA honlapján idézi az akkor hibázó gijóni csatárt, aki elmondta: sokszor visszanézte már az ominózus tizenegyest, de immár az akkori keserűség helyett sokkal inkább a csapattársak és a szurkolók támogatására emlékszik.

„Miközben odasétáltam a tizenegyesponthoz, eldöntöttem, hová fogom rúgni. Aztán ránéztem Jean-Marie Pfaffra, és megéreztem, hogy arra fog vetődni, de nem akartam változtatni, mert már meghoztam a döntést. Úgy voltam vele, ha elég erősen és pontosan meglövöm, nem éri el. De rosszul találtam el” – idézte fel az érthetően fájó emlékeket Olaya.

„Dühös voltam, de úgy voltam vele, hogy mások is hibáztak már a a tizenegyespárbajban, és a belgák is biztosan fognak, hiszen még négy rúgójuk volt hátra. De mindannyian berúgták” – idézte fel a most is felkavaró emlékeket az asztúriai születésű ex-futballista.

„Szomorú voltam, nagyon szomorú, aznap éjjel alig aludtam. Kollektív szomorúság volt, mert reménykedtünk, magabiztosak voltunk, erősnek éreztük magunkat. A kiesés ellenére fantasztikus volt a fogadtatásunk Madridban. Hatalmas tömeg, rengeteg ember várt minket a repülőtéren, és voltak, akik azt énekelték: »Eloy, drága barátunk, veled vagyunk!«” – emlékezett vissza az egykori támadó.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

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