Jégkorong: először tart NHL-es kapusedző tábort magyar fiataloknak

A Philadelphia Flyers kapusfejlesztő edzője szombattól keddig az Óbudai Jégcsarnokban foglalkozik csaknem negyven utánpótláskorú tehetséggel, akik között vannak ifjúsági és junior válogatottak is. A kanadai szakember Spiller Istvánnak, az MTI szakírójának, kapusedzőnek a meghívására látogatott Budapestre, ők 14 éve dolgoznak együtt vancouveri táborokban.

„Kollégáim az előző években már jártak Budapesten ebben a táborban, sok jót hallottam róla, magas színvonalú képzés folyik itt, és mindig sikerült több tehetséget kiválasztanunk, akik – ha kedvük van hozzá – Kanadában is megmutathatják magukat. Én is kíváncsian várom, milyenek a magyar tehetségek. Budapest is gyönyörű, először járok Magyarországon, de már most lenyűgözött” – mondta Brady Robinson az eseményt felvezető beszélgetésen.

Robinson személyében aktív NHL-es kapusedző most először látogatott Magyarországra tábort tartani.

A 44 éves Robinsonnak Ian Clark, a Vancouver Canucks híres edzője volt a mentora. Dolgozott a kanadai utánpótlásban (Chilliwack Bruins), majd az NHL előszobájának tartott kiemelt juniorligában, a WHL-ben érdekelt Victoria Royalsnál. 2015-ben került az NHL-es Philadelphia Flyershez, amelynél a klub összes kapusának fejlesztéséért felel, a farmligás gárdákban szereplőkért is. Ezenkívül a kanadai szövetség kapusfejlesztő programjáért, valamint a kapusedzők továbbképzéséért is felelt.

Híres tanítványai között Stanley-kupa-győztesek is vannak: Anthony Stolarz 2024-ben volt bajnok a Floridával, Laurent Brossoit pedig 2023-ban a Vegas Golden Knights csapatával nyert Stanley-kupát. Dolgozott együtt Carter Harttal, aki az idén döntős volt a Vegasszal, illetve a kétszeres világbajnoki bronzérmes Samuel Erssonnal és a farmligás (AHL) bajnok Alex Lyonnal. A cseh Dan Vladar is a kezei alatt fejlődik a Flyers kötelékében.