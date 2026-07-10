Régi sérelemért vennének elégtételt a spanyolok a belgákon

Negyven év távlatából is úgy érzik a spanyolok, hogy törlesztenivalójuk van Belgiummal szemben, a megfelelő pillanat pedig most érkezett el, a világbajnokság negyeddöntőjében. A fájdalmas sebet az 1986-os tornán ejtették a „vörös ördögök”, amikor szintén a negyeddöntőben tizenegyesekkel búcsúztatták az Emilio Butragueno vezette, nem titkoltan a vb-címre kacsingató ibériaiakat. Jóllehet azóta nyolcszor találkozott a két válogatott, és egy döntetlen mellett hét spanyol siker született, ráadásul hatszor tétmérkőzésen, sőt, egy alkalommal már vb-n is visszavágtak a spanyolok – egyből a rákövetkező, 1990-es seregszemlén a csoportkörben –, csakhogy kieséses fázisban azóta sem futottak össze Belgiummal.

Nem véletlen, hogy most mindenki dörzsöli a tenyerét Spanyolországban, és az sem, hogy a 40 évvel ezelőtti vb-n az egyetlen tizenegyest elrontó Eloy Olayát úton-útfélen kérdezgeti ismét a sajtó. A Movistar Plus televíziós platform „Mexikó ’86 – A Keselyű röpte” című dokumentumfilmjének egy rövid része pedig, amelyben Eloy és a belga kaput védő Jean-Marie Pfaff emlékszik vissza a pueblai tizenegyespárbajra, óriási figyelmet kap a helyi sportsajtóban és a közösségi médiában.

„A szövetségi kapitány mindenkitől egyesével megkérdezte, vállalja-e a tizenegyest, én azt mondtam, persze, gond nélkül. Szétvetett minket az önbizalom – emlékezett vissza az akkor a Sporting Gijónt erősítő csatár, aki a második párban került sorra. – Arra gondoltam, be kell lőni, de akkor sincs vész, ha kihagyom, mert még négy belga tizenegyes jön utánam. Igyekeztem elszigetelni magam mindentől és mindenkitől, kizárólag a belső hangomra összpontosítottam. Balra lőttem, de erősebben kellett volna, Pfaff ugyanis jó felé vetődött, és hárított. Úgy éreztem, rám szakad az ég, de aztán arra gondoltam, hogy az ellenfélnek mind a négy tizenegyest értékesítenie kell még.”

Szép belga emlék: Eloy Olaya lövését Jean-Marie Pfaff védte, az 1986-os vb-n Belgium nyerte a tizenegyespárbajt, és jutott tovább az elődöntőbe (Fotó: Imago Images)

A többi már történelem, ahogy mondani szokás, a belgák ugyanis egyetlen tizenegyest sem hibáztak el, és készülhettek az Argentína elleni elődöntőre. Spanyolországon azért is ejtett mély sebeket az 1986-os kiesés, mert hosszú idő után azt a válogatottat érezték először esélyesnek arra, hogy a hőn áhított világbajnoki címet elhódítsa. Azóta nagyot fordult a világ, mert bár a spanyolok azóta szinte mindig a favoritok között szerepelnek, de igazából csak az elmúlt cirka 20 évben érkeztek meg oda, ahova mindig is tartozni szerettek volna: 2008 óta három Európa-bajnoki, egy világbajnoki és egy Nemzetek Ligája-cím fémjelzi a válogatott teljesítményét.

Mindazonáltal nem árt az óvatosság. A vb-ken Spanyolország épp a diadalt hozó évben, 2010-ben járt legutóbb a nyolc között, és korábban sem jutott el túl sokszor ilyen messzire. A mostani mindössze a hetedik alkalom 1934, 1950, 1986, 1994, 2002 és 2010 után, hogy a La Roja legalább negyeddöntős, és csak kétszer, 1950-ben és 2010-ben tudott továbblépni a négy közé.

LAPSZEMLE Marca

Spanyolország legnagyobb példányszámú és a Real Madridhoz ezer szállal kötődő sportlapja a belga válogatott, illetve a királyi gárda kapusát, Thibaut Courtois-t tette ki címlapjára, aki az újságnak úgy vélekedett, hogy a spanyolok mindig favoritok a végső győzelemre, de reméli, hogy végül az ő válogatottja örülhet a negyeddöntő után. As

A madridi sportújság arra hívja fel a figyelmet, hogy a spanyol válogatott 16 év után most kezdett ismét két egymást követő vb-mérkőzést ugyanazzal a tizenegy játékossal, ami a lap szerint annak a jele, hogy a dolgok jól működnek. „Az automatizmusok bejáratódnak, és lassan mindenki eléri a csúcsformáját” – értékel a lap. Het Nieuwsblad A belga napilapnál szakértőként dolgozik az Anderlecht korábbi edzője, Hein Vanhaezebrouck, aki nem tartja a spanyolokat esélyesnek a vb-címre. „Spanyolország védelme sem áthatolhatatlan, a támadóereje már nem az a világklasszis szint, mint régen. Mikel Oyarzabal nem középcsatár, és a leendő világbajnoknak igazi középcsatára lesz.”

Spanyolország ugyanakkor egyre magabiztosabban menetel az idei világbajnokságon. A Zöld-foki-szigetek elleni gól nélküli döntetlent követően két sima győzelmet aratva csoportelsőként végzett a H jelű kvartettben, majd úgy jutott túl Ausztrián (3–0) a legjobb 32 között, hogy az ellenfélnek egyetlen kaput eltaláló lövést sem engedélyezett. A nyolcaddöntőben Portugália következett, amelytől a tavalyi NL-fináléban tizenegyesekkel kikapott, de amelyet ezúttal Mikel Merino kései góljával maga alá gyűrt. A rendkívüli stabilitást mutató csapat még gólt sem kapott a tornán, Unai Simón pedig új vb-rekordot felállítva immár 609 perc óta őrzi makulátlanul a kapuját. Továbbá Spanyolország elképesztő veretlenségi sorozattal érkezik meg a Belgium elleni meccsre: a válogatott legutóbb 2024. március 22‑én kapott ki Kolumbiától felkészülési mérkőzésen, és azóta 35 meccset vívott meg veretlenül (26 győzelem, kilenc döntetlen). Sőt, Luis de la Fuente szövetségi kapitány irányítása alatt a nemzeti csapat az Eb-n és a vb-n eddig minden kieséses meccsét megnyerte, tehát tapasztalata és tudása is van a nagyobb kihívást jelentő pillanatokban.

Luis de la Fuente (öltönyben) szavaira figyelnek a spanyol futballisták, az Eb-győztes szövetségi kapitány a vb-n is sikerre vezetheti csapatát (Fotó: Reuters)

Ami a Belgium elleni találkozót illeti, De la Fuente várhatóan nem változtat sokat a Portugália elleni kezdőcsapatán – a fő kérdés, hogy Marcos Llorente, Fabián Ruiz vagy a portugálok ellen győztes gólt szerző Merino bekerül‑e. Nico Williams továbbra sem teljesen egészséges, így valószínűleg csere lesz, országos cimborája, Lamine Yamal viszont biztosan kezdhet a jobb szélen. Elöl Mikel Oyarzabal szenzációs formában van – a legutóbbi 17 válogatottmeccsén 23 gólban vállalt szerepet –, így az ő szereplése sem kérdéses.

A belgáknál az Egyesült Államok ellen duplázó Charles De Ketelaere kezdhet előretolt ékként, a csodacsere, Romelu Lukaku pedig ismét a kispadról szállhat be a játékba. Kevin De Bruyne feltehetően visszatér a kezdőbe, miután a nyolcaddöntőt kihagyta, a középpályán ugyanakkor fájó veszteséget jelent a keresztszalag-szakadást szenvedő Amadou Onana kiesése – az Aston Villa játékosát Hans Vanaken vagy Nicolas Raskin pótolhatja. A védelemben nem várható változás, Zeno Debast sérülés miatt továbbra sem bevethető.

VÉLEMÉNYEK Thibaut Cuortois Thibaut Cuortois, a belga válogatott kapusa a Marcának: – A spanyolok nagyon jól játszanak, és tökéletesen irányítják a mérkőzések ritmusát. Félelmetes, mennyit birtokolják a labdát, labdavesztés után azonnal letámadnak, nekünk viszont helyet kell keresnünk a védelmük mögött, mert ott hagynak némi területet. Lamine Yamal nagyszerű játékos, de nem csak ő jelent veszélyt, és nem vakíthat el bennünket kizárólag az ő jelenléte. Unai Simón Unai Simón, a spanyol válogatott kapusa az As-nak: – A Portugália elleni mérkőzés fordulópontot jelentett, egyrészt a Nemzetek Ligája-vereség, másrészt az előző világbajnokság miatt, ahol a nyolcaddöntőben estünk ki. Eddig azt sem tudtam, milyen érzés továbbjutni egy vb‑negyeddöntőbe. Minden meccset külön kell kezelni, és úgy érdemes felfogni, mintha döntő lenne. Most pontosan ez vár ránk Belgium ellen: egy döntő.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!