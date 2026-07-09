Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: szerződést hosszabbítottak az egyiptomi szövetségi kapitánnyal

2026.07.09. 09:32
Hosszam Hasszan 2030-ig irányíthatja az egyiptomi válogatottat (Fotó: Getty Images)
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A válogatott világbajnoki szereplését jónak ítélte, és 2030-ig meghosszabbította Hosszam Hasszan szövetségi kapitány szerződését az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség.

Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség 2030-ig meghosszabbította Hosszam Hasszan szövetségi kapitány szerződését, miután sikeresnek ítélte a csapat világbajnoki szereplését. Az észak-afrikai együttes kedden drámai csatában, kétgólos vezetésről 3–2-re kikapott az argentinoktól a vb nyolcaddöntőjében – a mérkőzés után a szakember felháborodottan nyilatkozott a sajtónak

„Megérdemeltük volna a győzelmet; nem akarom azt mondani, hogy egyszerűen balszerencsénk volt. Nem, emelt fővel távozunk, de a végeredmény köszönőviszonyban sincs azzal a »fair play« szellemiséggel, amelyről a FIFA beszél. És a tisztelettől is messze áll. Szóval ma sem tisztelet, sem fair play nem volt – idézi Hasszant a Sky Sports. – Argentína győzelme érdemtelen. Megígérem, hogy amint ma hazaérek, nem nézek több futballt ezen a világbajnokságon, mert nincs benne igazság. Személyes tiltakozásként nem követem tovább a világbajnokságot, miután hazaértem.”

Hasszant 2024 februárjában nevezték ki, és a tavalyi Afrikai Nemzetek Kupáján az elődöntőig vezette a válogatottat, amely első világbajnoki győzelmét aratta, amikor az első csoportmérkőzésen 3–1-re nyert Új-Zéland ellen.

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