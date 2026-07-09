Vb 2026: szerződést hosszabbítottak az egyiptomi szövetségi kapitánnyal

Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség 2030-ig meghosszabbította Hosszam Hasszan szövetségi kapitány szerződését, miután sikeresnek ítélte a csapat világbajnoki szereplését. Az észak-afrikai együttes kedden drámai csatában, kétgólos vezetésről 3–2-re kikapott az argentinoktól a vb nyolcaddöntőjében – a mérkőzés után a szakember felháborodottan nyilatkozott a sajtónak

„Megérdemeltük volna a győzelmet; nem akarom azt mondani, hogy egyszerűen balszerencsénk volt. Nem, emelt fővel távozunk, de a végeredmény köszönőviszonyban sincs azzal a »fair play« szellemiséggel, amelyről a FIFA beszél. És a tisztelettől is messze áll. Szóval ma sem tisztelet, sem fair play nem volt – idézi Hasszant a Sky Sports. – Argentína győzelme érdemtelen. Megígérem, hogy amint ma hazaérek, nem nézek több futballt ezen a világbajnokságon, mert nincs benne igazság. Személyes tiltakozásként nem követem tovább a világbajnokságot, miután hazaértem.”

Hasszant 2024 februárjában nevezték ki, és a tavalyi Afrikai Nemzetek Kupáján az elődöntőig vezette a válogatottat, amely első világbajnoki győzelmét aratta, amikor az első csoportmérkőzésen 3–1-re nyert Új-Zéland ellen.