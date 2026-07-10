Jürgen Klopp New Yorkban tárgyal a német szövetség vezetőivel

A DFB elnöke és helyettese, Bernd Neuendorf és Hans-Joachim Watzke pénteken azért utaztak New Yorkba, mert a Borussia Dortmund és Liverpool FC korábbi vezetőedzője egy televíziós csatorna szakértőjeként a világbajnokságon tartózkodik. Julian Nagelsmann egy héttel ezelőtt mondott le a kapitányi posztról, mert a németek a 32 között búcsúztak Paraguayjal szemben az észak-amerikai térségben zajló vb-n.

Klopp a legesélyesebb jelölt a szakvezetői posztra, és bár a napokban már több alkalommal is kijelentette, hogy hajlandó átvenni a nemzeti csapat irányítását, de egyrészt a megállapodás részleteiről még tárgyalniuk kell a feleknek, másrészt pedig fel kellene bontania azt a szerződést, ami a Red Bull-csoport globális futball-igazgatójaként 2029-ig szól.

A DFB vezetői várhatóan New Yorkban találkoznak a Red Bull ügyvezető igazgatójával, Oliver Mintzlaff-fal is. A hírek szerint az összes fél érdekelt abban, hogy megfelelő megoldást találjanak. A német válogatott legközelebb szeptember végén és október elején lép pályára, amikor a Nemzetek Ligája csoportkörében Hollandiával, Szerbiával és kétszer Görögországgal találkozik.