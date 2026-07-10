Magyar védőt igazolt a Newcastle női csapata
A másodosztályban szereplő Newcastle United női csapata szerződtette a magyar válogatott védőt, Németh Hannát, aki a Werder Bremennél töltött négy év után érkezik Angliába – adta hírül a klub hivatalos honlapja.
A huszonhét éves játékos nyolcvannyolc mérkőzésen szerepelt a német egyesületben, és a 2024–2025-ös idényben a Német Kupa döntőjéig jutott.
Hanna korábban az Indiana Hoosiers csapatában játszott az amerikai egyetemi bajnokságban.
Tanya Oxtoby menedzser szerint Németh jó felépítésű, labdabiztos és több poszton bevethető védő, aki jelentős Bundesliga‑tapasztalattal érkezik.
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