Nemzeti Sportrádió

Magyar védőt igazolt a Newcastle női csapata

GY. B.GY. B.
2026.07.10. 13:03
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Fotó: Newcastle United
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Newcastle Németh Hanna női labdarúgás
A másodosztályban szereplő Newcastle United női csapata szerződtette a magyar válogatott védőt, Németh Hannát, aki a Werder Bremennél töltött négy év után érkezik Angliába – adta hírül a klub hivatalos honlapja.

A huszonhét éves játékos nyolcvannyolc mérkőzésen szerepelt a német egyesületben, és a 2024–2025-ös idényben a Német Kupa döntőjéig jutott. 

Hanna korábban az Indiana Hoosiers csapatában játszott az amerikai egyetemi bajnokságban. 

Tanya Oxtoby menedzser szerint Németh jó felépítésű, labdabiztos és több poszton bevethető védő, aki jelentős Bundesliga‑tapasztalattal érkezik.

 

Newcastle Németh Hanna női labdarúgás
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