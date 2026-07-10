Magyar védőt igazolt a Newcastle női csapata

A huszonhét éves játékos nyolcvannyolc mérkőzésen szerepelt a német egyesületben, és a 2024–2025-ös idényben a Német Kupa döntőjéig jutott.

Hanna korábban az Indiana Hoosiers csapatában játszott az amerikai egyetemi bajnokságban.

Tanya Oxtoby menedzser szerint Németh jó felépítésű, labdabiztos és több poszton bevethető védő, aki jelentős Bundesliga‑tapasztalattal érkezik.