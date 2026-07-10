Plusz támogatást nyújt a MOB a szövetségeknek, marad az LA10 program

A rendezvényt abból az alkalomból tartották, hogy a Los Angeles-i olimpiáig két év van hátra, így a küldöttség kiutazásának, helyszíni felkészülésének és akklimatizációs lehetőségeinek felmérése már folyamatosan zajlik. Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár az eseményen elmondta, számos egyeztetésen van már túl a MOB-bal és a sportági szakszövetségekkel, emellett több nagy sportegyesülettel már volt lehetősége személyesen találkozni, és ezek a tárgyalások a következő hetekben folytatódnak.

„Az LA10 program kifejezetten jó projekt, manapság a sport világában ugyanis kifejezett célprogramok nélkül nem igazán lehet versenyben maradni. Mindemellett a versenysport a legjobb reklám arra, hogy minél több embert tudjunk megszólítani és az aktív életmódra buzdítani. Az LA10 tehát egy jól induló program, amely biztosan futni fog, azt ugyanakkor még vizsgáljuk, hogy milyen szervezeti körülmények között” – fogalmazott az államtitkár.

Kálnoki-Kiss Attila arról is beszámolt, hogy átfogó belső átvilágítás zajlik jelenleg a sportállamtitkárságnál, és ezt követően döntik majd el, "milyen árnyalatnyi módosításokkal" szeretnék a magyar sportot támogatni.

„Lehetőség szerint a hazai sport összes szereplőjét szeretnénk megszólítani annak érdekében, hogy egyfelől eredményesebbek legyünk a versenysportban, másfelől növeljük az aktivitást az állampolgárok körében” – mondta.

Az államtitkár hozzátette, a MOB-bal jó munkakapcsolatot ápolnak és úgy tekint az ötkarikás szervezetre, mint amely köztestületként ellátja azokat a közfeladatokat, amelyeket kapott, de ezen túl „komoly szakmai tudásbázissal is rendelkezik”, amelyre a jövőben építeni szeretnének.

Gyulay Zsolt (Fotó: Török Attila)

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke jelezte, Fábián László főtitkár szombaton indul a Los Angelesben sorra kerülő nyílt napra, hogy felmérjék a lehetőségeket, mert komfortos körülményeket szeretnének biztosítani 2028-ban a versenyzőknek, a küldöttség tagjainak, valamint a szurkolóknak is.

„Az már biztos, hogy a 2028-as játékok teljes olimpia lesz, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése alapján ugyanis azok az országok is részt vehetnek majd rajta, amelyek eddig korlátozva voltak, és újdonság, hogy minden induló sportoló 10 ezer dolláros juttatást kap a NOB-tól a részvételért” – mondta.

A MOB-elnök úgy fogalmazott, a kvalifikációs időszak több sportágban már zajlik, vagy bizonyos sportágak esetében most vágnak bele, az pedig nagy kihívás elé állítja a sportolókat, hogy az orosz és a fehérorosz versenyzők is visszatérhetnek.

„Az indulók létszámát tekintve a négy évvel ezelőtti mennyiséget ezúttal is szeretnénk hozni, de jelenleg nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mennyi magyar sportoló utazik majd Los Angelesbe. Harminc sportági szövetséggel egyeztettünk már, ezek a megbeszélések pedig azért voltak rendkívül fontosak, mert az akklimatizáció és az edzéslehetőségek szempontjából szélsőséges körülmények között lesz majd Los Angelesben olimpia. A versenyzőink több hetet fognak ott eltölteni, és ahhoz, hogy a lehető legmegfelelőbb körülményeket tudjuk nekik biztosítani, fel kellett mérnünk az igényeket a sportágak sajátosságai tekintetében” – magyarázta Gyulay Zsolt.

A MOB elnöke bejelentette, hogy miután sok sportágban felvetődtek különböző problémák, az elnökség úgy döntött, hogy a következő két esztendőben évente 60 millió forint plusz támogatást biztosít a szövetségeknek pályázati formában.

„Ez szövetségenként és évente legfeljebb ötmillió forintot jelent, a célja pedig az, hogy segítsük a kvalifikációs időszakban ezeket a sportágakat” – közölte. Gyulay azt mondta, a terveik között szerepel, hogy Los Angelesben egy olyan helyszínt is találjanak, ahol majd az olimpia ideje alatt szurkolói összejöveteleket is tudnak tartani, mert biztosak benne, hogy 2028-ban is lesz magyar szurkolótábor a helyszínen. Fábián László úgy fogalmazott, „a legapróbb részletekig” tudtak egyeztetéseket folytatni 30 sportági szövetséggel, ezeknek a megbeszéléseknek az eredményeként pedig „sok mindennel bővült a tudástárunk”.

Fotó: Török Attila

„Természetesen a múltbeli tapasztalatainkat is elővettük, szombattól pedig rövid, mindössze három napig tartó helyszíni látogatáson veszük részt Los Angelesben, és igyekszünk előkészíteni a többi között az akklimatizációt, az edzéslehetőségeket, hogy csaknem 100 százalékos mértékben képben legyünk már most” – mondta a főtitkár. Hozzátette, hogy a szövetségekkel folytatott egyeztetések nem értek véget, ezek folyamatosan zajlanak, ugyanakkor a sok felvetődött kérdés nyomán döntöttek úgy, hogy ezek megoldására, illetve segítségnyújtásra biztosítják a kétszer 60 milliós plusz támogatást a MOB szponzorainak közreműködésével.

„Abban bízunk, hogy ez az adott szövetségeknek nagy segítség lesz a 2028-as olimpiai felkészülés során, ugyanakkor a MOB-ban már zajlanak egyeztetések a 2032-es brisbane-i játékokra vonatkozóan is, sőt ha 2036-ra gondolunk, abban az aspektusban lényeges, hogy a MOB az utánpótlást is folyamatosan figyeli minden sportágban” – jelentette ki.