Nemzeti Sportrádió

Lukaku a spanyolok elleni meccs előtt: Miért gondolnánk a hazautazásra?

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.10. 11:38
Lukaku csereként beállva segíti Belgiumot (Fotó: Getty Images)
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Péntek este eldől, hogy Spanyolország vagy Belgium lesz-e Franciaország ellenfele a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében. A mérkőzés előtt Romelu Lukaku válaszolt az újságírói kérdésekre.

Elsőként Franciaország tette biztossá helyét a legjobb négy között Marokkó legyőzésével, és pénteken kiderül, hogy Belgium vagy az Európa-bajnok Spanyolország lesz-e Didier Deschamps válogatottjának ellenfele. Bár sokan a spanyolokat tartják esélyesebbnek, Romelu Lukaku egészséges önbizalommal várja a mérkőzést.

„Most lehetőségünk van a világnak megmutatni, hogy mire vagyunk képesek. Miért gondolnánk a hazautazásra? Sok játékos most léphet fel először erre a szintre, míg mások már voltak itt, de hajtja őket a vágy, hogy újra megtegyék. Persze ehhez tökéletes meccset kell játszanunk.”

A belga válogatott 2018-ban Brazíliát ejtette ki a negyeddöntőben, és elmondása szerint Lukaku most hasonló vibrációt érez a levegőben.

„Úgy látom, a mostani csapatnak nagy az önbizalma, ezt persze kezelni is kell. Ez teljesen más meccs lesz, hiszen Spanyolország remek futballt játszik, gólt sem kapott, és rendkívül veszélyes támadásban. Ez nagy kihívás, amitől nem riadunk vissza.”

A rutinos támadó dicsérte a spanyolokat, kiemelve, hogy 2008 óta nagyon jól felismerhető a játékstílusuk, és már a széleken is gyorsak.

„Felkészültünk erre, és olyan eszközeink vannak, amelyekkel megnehezítjük a dolgukat.”

Lukaku eddig a kispadról beszállva lett fontos láncszem, három mérkőzésen három gólt szerzett. 

„A kapitány adott nekem egy szerepet, amihez alkalmazkodom. Ez sohasem rólam szólt, hanem a csapatról.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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