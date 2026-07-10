A 40 éves kapus, Vozinha Messi csapattársa lehet – sajtóhír
A 2026-os világbajnokságon berobbanó zöld-foki-szigeteki kapusnak, a 40 éves Vozinhának továbbra sincs csapata, miután lejárt a szerződése a portugál másodosztályú Chavessel, de a zöld-foki-szigeteki játékos iránt nincs hiány érdeklődőkből – számolt be róla az ojogo.pt.
Az As spanyol sportlap szerint az Inter Miami társtulajdonosát, David Beckhamet – aki megtekintette az Argentína–Zöld-foki-szigetek mérkőzést (3–2) – lenyűgözte a kapus világbajnokságon nyújtott teljesítménye, ezért le szeretné igazolni az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz.
Ha összejön az átigazolás, akkor a 40 éves Vozinha Messi csapattársa lehet. Az argentin világsztár egyébként elismerését fejezte ki a kapusnak teljesítményéért az Argentína–Zöld-foki-szigetek mérkőzés után.
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