A 40 éves kapus, Vozinha Messi csapattársa lehet – sajtóhír

Az As spanyol sportlap szerint az Inter Miami társtulajdonosát, David Beckhamet – aki megtekintette az Argentína–Zöld-foki-szigetek mérkőzést (3–2) – lenyűgözte a kapus világbajnokságon nyújtott teljesítménye, ezért le szeretné igazolni az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz.

Ha összejön az átigazolás, akkor a 40 éves Vozinha Messi csapattársa lehet. Az argentin világsztár egyébként elismerését fejezte ki a kapusnak teljesítményéért az Argentína–Zöld-foki-szigetek mérkőzés után.