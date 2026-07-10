De la Fuente: Csak a belgák elleni meccs létezik

A spanyol válogatott továbbra is veretlenül, kapott gól nélkül menetel a világbajnokságon, amelynek nyolcaddöntőjében szomszédaikat, a portugálokat győzték le 1–0-ra Mikel Merino hajrában szerzett góljával. A La Roja becenévre hallgató csapat a magyar idő szerint pénteken 21 órakor kezdődő negyeddöntőben a társrendező amerikaiakat 4–1-es győzelemmel kiejtő Belgiummal találkozik – a mérkőzés előtt Luis de la Fuente, az ibériaiak kapitánya beszélt az esélyekről.

„Most csak a Belgium elleni meccsre koncentrálunk. Nem félünk, de nem is vagyunk elbizakodottak – az ilyen mérkőzéseken nincsenek favoritok. Az, hogy minket tartanak esélyesnek, nem jelent plusznyomást nekünk. Jó érzésekkel készülünk, a csapat meccsről meccsre jobb lesz, de nagyon nehéz összecsapásra van kilátás – idézi a szakembert a Marca. – Ha jól végzed a feladatodat, az közelebb visz a győzelemhez, ám játszhatsz akármilyen jól, lehetsz jobb az ellenfelednél, még mindig megvan rá az esély, hogy kikapsz. Ha megfelelően végezzünk a munkánkat, nyugodt a lelkiismeretünk, még akkor is, ha az eredmény számunkra kedvezőtlenül alakul.”

A spanyol válogatott az 1986-os mexikói világbajnokságon épp a negyeddöntőben találkozott a belga válogatottal, s az 1–1-re végződő 120 perces csata végén 5–4-re kikapott a tizenegyespárbajban – De la Fuente szerint a szétlövés most is elképzelhető forgatókönyv.

„Minden lehetséges helyzetre felkészülünk a rendelkezésünkre álló kis időben, így erre is, úgy a pályán, mint a videószobában. Gyakoroltuk a tizenegyeseket, vannak specialistáink, és olyan játékosaink is, akik noha nem specialisták, jól kezelik az ilyen szituációkat. Aztán meglátjuk, ki lesz a pályán a lefújás pillanatában, és a hatodik érzékünkre is hagyatkoznunk kell, amely megsúgja, mely játékosok a legmagabiztosabbak.”

A spanyol válogatott a tornán egyedüliként öt mérkőzésen egyetlen gólt sem kapott – De la Fuente úgy véli, ez ragyogóan mutatja, hogy sikerült megtalálni az egyensúlyt a csapat játékában.

„Mindig is nagyon jó volt a védekezésünk, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az egész tornán mi találtuk el legtöbbször a kaput. Az, hogy ennyi helyzetet dolgozunk ki, s emellett nem adunk lehetőséget az ellenfélnek a gólszerzésre, az mindennél ékesebben beszél arról, milyen szervezett csapat a spanyol válogatott.”

A portugálok elleni győztes meccsen a spanyol válogatott két kulcsembere, Pedri és Lamine Yamal sem remekelt, ám a szövetségi kapitány emiatt sem aggódik.

„Én úgy látom, hogy Pedri nagyon jól játszik. Ha nem is volt a leglátványosabb, amit Portugália ellen csinált, nagyon hasznos volt, és a beálló játékosok sokat profitáltak az általa elvégzett munkából. Lamine pedig nagyon veszélyes az ellenfelekre, de meg kell nyugodnia egy kicsit. Esetében a java még hátravan, még nem érte el azt a szintet, amelyet várunk tőle. Legutóbb sokat kellett besegítenie a védekezésben, ezért elfáradt és le kellett cserélnem. Nagyon éretten kezelte a helyzetet, és alig várjuk, hogy támadásban is megmutassa, mire képes.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

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