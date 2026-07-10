Csapattársa Bellinghamről: Érezni rajta, hogy el akarja dönteni a nagy meccseket

A 23 éves, 53-szoros válogatott Bellingham a Real Madrid légiósaként egyéni teljesítményét tekintve visszafogott idényt tudhat maga mögött, amelyben elsősorban sérülések és formaingadozások jellemezték. Nem úgy a vb-n, amelyen képességeinek megfelelően az angolok egyik vezéralakja – a hatgólos csapatkapitány, Harry Kane mellett –, teljesítményével és góljaival döntő érdemeket szerzett abban, hogy az angolok a nyolc közé jutottak.

Különösen az egyik társrendező, Mexikó elleni nyolcaddöntőben nyújtott felejthetetlen alakítást, a 3–2-es győzelemből ellenállhatatlan mezőnymunkával és két góllal vette ki a részét. A tornán négygólos Bellinghamhez hasonló pozícióban, támadó középpályásként hasznos, a vb-n éppen ezért epizódszerepre kárhoztatott Morgan Rogers elismerően nyilatkozott társáról. Mint elmondta, az angol keretből senki sem lepődött meg azon, hogyan ragadta magához Bellingham az irányítást Mexikó ellen a meccs döntő pillanataiban, amikor öt perc alatt két góllal tette le a névjegyét.

„A nagy meccseken szükség van a nagy játékosokra. Érezni rajta a mindenáron győzni akarást, hogy ezeket a meccseket ő döntse el, és vigyen minket tovább” – utalt az Aston Villa 23 éves támadó középpályása Bellinghammel kapcsolatban a nyolcaddöntőre, valamint a következő, hasonló volumenű feladatként előttük álló negyeddöntőre. Rogers elárulta, társa sérülései is közrejátszottak abban, hogy kellő motivációval várja a vb-t, és a tornán megmutassa magát.

A rá nehezedő felelősséggel Bellingham is tisztában van, és hozzátette, hogy a nyomást a keretben lévő összes angol labdarúgóval közösen viseli.

„A pályán minden játékosnak más a felelőssége, attól függően, hogy éppen mi a feladata, de tisztában vagyok azzal, mit tudok én adni a csapatnak” – nyilatkozta a játékos, aki a nyolcaddöntőt válogatott pályafutása talán legjobb meccsének nevezte.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány is dicsérte Bellinghamet. Pedig közös munkájuk elején nem volt éppen felhőtlen a viszonyuk, és látva a Real Madrid középpályásának idényét, azt sem lehetett biztosra venni, hogy a német szakember a vb-n kezdőként számít rá. A kételyeket azonban Tuchel már a nyitó meccsükön eloszlatta, amelyen jó játékkal 4–2-re győzték le a horvátokat, Bellingham pedig kiváló mezőnymunkával és góllal vette ki a részét a sikerből.

Jude Bellingham kulcsfigurája Thomas Tuchel csapatának (Fotó: Getty Images)

„Ilyen pillanatokban számíthatunk Jude-ra” – mondta akkor Tuchel, aki hozzátette, a futballista különösen szereti a nagy tétű meccseket, azok hozzák ki belőle a legjobb teljesítményt.

„Könnyű döntés őt szerepeltetni és bízni benne. Az elmúlt 16-17 napban teljes mértékben azonosult a csapatszellemmel, a bajtársiasság eszméjével, valamint a futballról alkotott elképzelésünkkel” – nyilatkozta Tuchel.

Sérülések és eltiltások miatt az angolok szövetségi kapitánya azonban ismét kénytelen lesz változtatni a védelem összetételén, különösen annak érdekében, hogy hatástalanítsák az ellenfél első számú gólgyárosát, a tornán hét találatnál járó Erling Haalandot. A norvégok öt meccsükön összesen 12 gólt szereztek. A norvég center manchesteri klubtársa, a 21 éves balhátvéd, Nico O’Reilly erről azt mondta: hatalmas fegyvertény lenne tőlük, ha Haalandot meg tudnák akadályozni a gólszerzésben.

Jól ismerik egymást Manchesterből (Fotó: Getty Images)

„Erling életveszélyes a tizenhatoson belül, nagyon nagy fenyegetést jelent az ellenfél kapujára, de hozzá el is kell juttatni a labdát a társaknak” – utalt a Haaland elleni védekezés egyik fontos elemére, ami szervezett csapatmunka eredménye.

A norvég és az angol válogatott Miamiban, közép-európai idő szerint szombaton 23 órától mérkőzik meg. A győztes az elődöntőben Argentínával vagy Svájccal találkozik.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Július 11., szombat

23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!