A Nemzetközi Teniszszövetségnél tovább él az oroszok felfüggesztése

A WT a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlása ellenére határozott úgy, hogy fenntartja elutasító álláspontját. A NOB kedden jelentette be: átmenetileg felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását, a sportági világszövetségekre bízva annak eldöntését, hogy visszaengedik-e saját versenyeikre Oroszország – valamint a 2022 februárja óta tartó ukrajnai háborúban Moszkvát támogató Fehéroroszország – sportolóit.

A WT friss döntése előtt a röplabdázók és az öttusázók nemzetközi szövetsége feloldotta az orosz sportolókkal szembeni összes eddigi szankciót – jelentette be csütörtökön Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter, aki a nemzeti olimpiai bizottság vezetője is. A Nemzetközi Teniszszövetség 2022. március 1-jén függesztette fel az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a csapatversenyeken, egyúttal lemondta a tornákat a két országban.

A profi férfi teniszezőket összefogó ATP, illetve a női viadalokat szervező WTA ugyanakkor engedélyezte az orosz és fehérorosz teniszezőknek, hogy semlegesként részt vegyenek a védnökségük alatt zajló versenyeken.