Nemzeti Sportrádió

A Nemzetközi Teniszszövetségnél tovább él az oroszok felfüggesztése

2026.07.10. 13:15
Fotó: Getty Images
Címkék
tenisz Nemzetközi Teniszszövetség Oroszország
A Nemzetközi Teniszszövetségénél (WT) továbbra is érvényben marad az orosz szövetség felfüggesztése.

A WT a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlása ellenére határozott úgy, hogy fenntartja elutasító álláspontját. A NOB kedden jelentette be: átmenetileg felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását, a sportági világszövetségekre bízva annak eldöntését, hogy visszaengedik-e saját versenyeikre Oroszország – valamint a 2022 februárja óta tartó ukrajnai háborúban Moszkvát támogató Fehéroroszország – sportolóit.

A WT friss döntése előtt a röplabdázók és az öttusázók nemzetközi szövetsége feloldotta az orosz sportolókkal szembeni összes eddigi szankciót – jelentette be csütörtökön Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter, aki a nemzeti olimpiai bizottság vezetője is. A Nemzetközi Teniszszövetség 2022. március 1-jén függesztette fel az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a csapatversenyeken, egyúttal lemondta a tornákat a két országban. 

A profi férfi teniszezőket összefogó ATP, illetve a női viadalokat szervező WTA ugyanakkor engedélyezte az orosz és fehérorosz teniszezőknek, hogy semlegesként részt vegyenek a védnökségük alatt zajló versenyeken.

 

tenisz Nemzetközi Teniszszövetség Oroszország
Legfrissebb hírek

A Sportdöntőbíróságon támadja meg Oroszország a Nemzetközi Atlétikai Szövetség döntését

Atlétika
Tegnap, 13:25

Nottinghami tenisztorna: Udvardy Panna nem jutott tovább a selejtező első fordulójából

Tenisz
2026.06.13. 17:39

Serena Williamsék párosa visszalépett a londoni tenisztornától

Tenisz
2026.06.10. 19:43

Serena Williams 25 évvel fiatalabb játékos oldalán tér vissza

Tenisz
2026.06.04. 17:34

Piros Zsombor kiemeltet győzött le a madridi tenisztorna selejtezőjében

Tenisz
2026.04.20. 22:18

Bondár Anna: Szívünket-lelkünket kitettük a pályára

Tenisz
2026.04.12. 13:20

Davis-kupa: Piros Zsombor kezd Tommy Paul ellen Tatabányán

Tenisz
2026.02.06. 13:57

Australian Open: Swiateknek idén még biztosan nem jön össze a karrier Grand Slam

Tenisz
2026.01.28. 09:11
Ezek is érdekelhetik