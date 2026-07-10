Klopp és Mbappé a levegőben köröző luxusgépen tárgyalt a Liverpoolról
Kylian Mbappé korábban maga is elárulta, hogy tárgyalt a Liverpoollal, amely édesanyja kedvenc klubja.
Jürgen Klopp most a Magenta TV-nek mesélte el a találkozó kulisszatitkait.
„Blackpoolból Nizzába repültünk, ahol az egész Mbappé család felszállt egy hatalmas magángépre. A repülőn öt külön helyiség volt... Tényleg óriási gép volt, mindent beleadtunk” – idézte fel a Liverpool korábbi vezetőedzője. A találkozó azonban nem hétköznapi körülmények között zajlott. Klopp szerint a feleknek ügyelniük kellett arra, hogy senki ne lássa őket.
„Nem mutatkozhattunk nyilvánosan, ezért a repülő egyszerűen körözött a levegőben. Ott beszélgettünk a családdal, ettünk egy jót, és remek hangulatban telt az egész. Fantasztikus élmény volt.”
A történet vége azonban nem úgy alakult, ahogy a Liverpool szerette volna.
„Repültünk, ettünk, jól éreztük magunkat… aztán Mbappé Párizsba ment” – zárta mosolyogva Klopp, utalva arra, hogy a francia támadó végül a Paris Saint-Germain játékosa lett.