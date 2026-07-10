Klopp és Mbappé a levegőben köröző luxusgépen tárgyalt a Liverpoolról

„Nem mutatkozhattunk nyilvánosan, ezért a repülő egyszerűen körözött a levegőben. Ott beszélgettünk a családdal, ettünk egy jót, és remek hangulatban telt az egész. Fantasztikus élmény volt.”

A történet vége azonban nem úgy alakult, ahogy a Liverpool szerette volna.

„Repültünk, ettünk, jól éreztük magunkat… aztán Mbappé Párizsba ment” – zárta mosolyogva Klopp, utalva arra, hogy a francia támadó végül a Paris Saint-Germain játékosa lett.