Nemzeti Sportrádió

Klopp és Mbappé a levegőben köröző luxusgépen tárgyalt a Liverpoolról

R. D. P.R. D. P.
2026.07.10. 12:15
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Jürgen Klopp a Franciaország–Marokkó összecsapást követően beszélgetett Kylian Mbappéval (Fotó: Getty Images)
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Kylian Mbappé Jürgen Klopp Liverpool FC
Jürgen Klopp egy különleges történetet osztott meg arról, hogyan próbálta a Liverpool 2017-ben megszerezni Kylian Mbappét. A német szakember szerint ez volt a klub történetének „legdrágább meg nem valósult átigazolása”, hiszen mindent megtettek azért, hogy meggyőzzék a francia sztárt és családját.

Kylian Mbappé korábban maga is elárulta, hogy tárgyalt a Liverpoollal, amely édesanyja kedvenc klubja.

Jürgen Klopp most a Magenta TV-nek mesélte el a találkozó kulisszatitkait.

„Blackpoolból Nizzába repültünk, ahol az egész Mbappé család felszállt egy hatalmas magángépre. A repülőn öt külön helyiség volt... Tényleg óriási gép volt, mindent beleadtunk” – idézte fel a Liverpool korábbi vezetőedzője. A találkozó azonban nem hétköznapi körülmények között zajlott. Klopp szerint a feleknek ügyelniük kellett arra, hogy senki ne lássa őket.

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„Nem mutatkozhattunk nyilvánosan, ezért a repülő egyszerűen körözött a levegőben. Ott beszélgettünk a családdal, ettünk egy jót, és remek hangulatban telt az egész. Fantasztikus élmény volt.”

A történet vége azonban nem úgy alakult, ahogy a Liverpool szerette volna.

„Repültünk, ettünk, jól éreztük magunkat… aztán Mbappé Párizsba ment” – zárta mosolyogva Klopp, utalva arra, hogy a francia támadó végül a Paris Saint-Germain játékosa lett.

Kylian Mbappé Jürgen Klopp Liverpool FC
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