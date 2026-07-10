Vb 2026: Mané lemondta a válogatottságot

Nem lép több pályára a szenegáli válogatottban Sadio Mané. A Liverpool FC-vel 2019-ben Bajnokok Ligája-, Szenegállal pedig 2021-ben Afrikai Nemzetek Kupája-győztes klasszis azt követően döntött válogatott karrierje lezárása mellett, hogy a csapat nagy csalódást okozva 2–0-s vezetésről 3–2-re kikapott Belgiumtól a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első fordulójában.

„Tudom, hogy minden áldozatot meghoztam a zászlóért. Mindig a legjobbamat nyújtottam, és ádázul küzdöttem a hazánkért” – idézi a Yahoo Sports a játékos Le Quotidienben megjelent közleményét.