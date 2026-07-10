Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Mané lemondta a válogatottságot

V. H. L.V. H. L.
2026.07.10. 14:08
null
Sadio Mané nem lép többé pályára a szenegáli válogatottban (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Sadio Mané Szenegál visszavonulás
A belgák ellen kétgólos vezetésről 3–2-re elvesztett világbajnoki egyenes kieséses csata után Sadio Mané, az afrikai csapat 34 éves sztárja úgy döntött, átadja helyét a következő generációnak.

Nem lép több pályára a szenegáli válogatottban Sadio Mané. A Liverpool FC-vel 2019-ben Bajnokok Ligája-, Szenegállal pedig 2021-ben Afrikai Nemzetek Kupája-győztes klasszis azt követően döntött válogatott karrierje lezárása mellett, hogy a csapat nagy csalódást okozva 2–0-s vezetésről 3–2-re kikapott Belgiumtól a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első fordulójában.

„Tudom, hogy minden áldozatot meghoztam a zászlóért. Mindig a legjobbamat nyújtottam, és ádázul küzdöttem a hazánkért” – idézi a Yahoo Sports a játékos Le Quotidienben megjelent közleményét.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Sadio Mané Szenegál visszavonulás
Legfrissebb hírek

Eden Hazard: Remélem, Belgium mindenkit meglepve megnyeri a trófeát

Foci vb 2026
18 perce

Guéhi és Rice játéka is kérdéses Norvégia ellen – sajtóhír

Foci vb 2026
33 perce

Hősként köszöntötték a vb-ről hazatérő egyiptomiakat

Foci vb 2026
55 perce

Így jár az, aki meg akarja állítani Haalandot...

Foci vb 2026
58 perce

Jürgen Klopp New Yorkban tárgyal a német szövetség vezetőivel

Foci vb 2026
1 órája

Együtt ünnepeltek francia és marokkói szurkolók – videó

Foci vb 2026
1 órája

Spanyolország több mint 600 perce nem kapott gólt, Belgium ellen mégsem mehet biztosra

Foci vb 2026
2 órája

A 40 éves kapus, Vozinha Messi csapattársa lehet – sajtóhír

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik