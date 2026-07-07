Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Rodri bocsánatot kért volt csapattársa hecceléséért

V. H. L.V. H. L.
2026.07.07. 13:06
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Két jóbarát, ha összezördül (Fotó: Getty Images)
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Portugália nyolcaddöntő Rodri foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Spanyolország Bernardo Silva
Megkövette volt manchesteri csapattársát, Bernardo Silvát spanyol válogatott középpályása, Rodri, aki a portugál játékosnak a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott ibériai rangadó hajrájában kihagyott helyzetét meglehetősen sportszerűtlenül ünnepelte.

A pályán nincs barátság – ez az elvet követte a spanyol labdarúgó-válogatott középpályása, Rodri. A portugálok ellen 1–0-ra megnyert világbajnoki negyeddöntőjének 96. percben a 2024-es aranylabdás volt csapattársa, Bernardo Silva nagy helyzetben fejelhetett kapuja, ám bólintása centikkel elkerülte a felső lécet. A kihagyott lehetőség után a portugál karmester a gyepen maradt, Rodri pedig úgy érezte: eljött az idő, hogy heccelje egy kicsit a Manchester Citytől távozó játékost, s felette állva, az arcába vigyorogva ünnepelt.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Rodri nem volt éppen sportszerű volt csapattársával (Fotó: Getty Images)

Silva nem vette jó néven a spanyol gesztusát, talpra ugrott, és meglökte Rodrit, s végül Aymeric Laporte-nak és Unai Simónnak kellett szétválasztani a két barátot. A mérkőzés után Rodri belátta, hogy sportszerűtlenül viselkedett, és elnézést kért a portugáltól.

„Hibát követtem el Bernardóval szemben, amikor megünnepltem a kihagyott helyzetét – idézi a hivatalos bocsánatkérést a Mirror.Már rögtön a pályán elmondtam neki, hogy sajnálom, ami történt, és ennyiben is hagytuk a dolgot, hiszen megvan köztünk a bizalom.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)
Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (Bernardo Silva, 83.) – Pedro Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Merino (90+1.)

 

Portugália nyolcaddöntő Rodri foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Spanyolország Bernardo Silva
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