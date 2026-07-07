Vb 2026: Rodri bocsánatot kért volt csapattársa hecceléséért

A pályán nincs barátság – ez az elvet követte a spanyol labdarúgó-válogatott középpályása, Rodri. A portugálok ellen 1–0-ra megnyert világbajnoki negyeddöntőjének 96. percben a 2024-es aranylabdás volt csapattársa, Bernardo Silva nagy helyzetben fejelhetett kapuja, ám bólintása centikkel elkerülte a felső lécet. A kihagyott lehetőség után a portugál karmester a gyepen maradt, Rodri pedig úgy érezte: eljött az idő, hogy heccelje egy kicsit a Manchester Citytől távozó játékost, s felette állva, az arcába vigyorogva ünnepelt.

Rodri nem volt éppen sportszerű volt csapattársával (Fotó: Getty Images)

Silva nem vette jó néven a spanyol gesztusát, talpra ugrott, és meglökte Rodrit, s végül Aymeric Laporte-nak és Unai Simónnak kellett szétválasztani a két barátot. A mérkőzés után Rodri belátta, hogy sportszerűtlenül viselkedett, és elnézést kért a portugáltól.

„Hibát követtem el Bernardóval szemben, amikor megünnepltem a kihagyott helyzetét – idézi a hivatalos bocsánatkérést a Mirror. – Már rögtön a pályán elmondtam neki, hogy sajnálom, ami történt, és ennyiben is hagytuk a dolgot, hiszen megvan köztünk a bizalom.”

هذا كان السبب في غضب بيرناردو سيلفا



رودري احتفل امام بيرناردو سيلفا زميله السابق في مانشستر ستي



pic.twitter.com/xG9SkQmeEG — خالد بن فصلا | KF (@wlv_s1) July 7, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)

Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (Bernardo Silva, 83.) – Pedro Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Merino (90+1.)