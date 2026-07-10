Nemzeti Sportrádió

Sakk: Ilkó-Tóth András ezüstérmes az U12-es villám Eb-n

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2026.07.10. 12:01
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sakk utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Ilkó-Tóth András ezüstérmet szerzett a Lengyelországban rendezett korosztályos villámsakk Eb U12-es nyílt mezőnyében.

A lengyelországi Rzeszów városa adott otthont az ifjúsági rapid- és villámsakk Európa-bajnokságnak, melynek az U12-es villámversenyén

Ilkó-Tóth András remek teljesítménnyel ezüstérmet szerzett.

A hazai szövetségi portál kiemeli, a magyar ígéret a korosztály villámversenyén végig az élmezőnyben haladt, és higgadt, pontos játékának köszönhetően állhatott fel a dobogó második fokára. Ilkó-Tóthnak a rapid versenyszámban sem maradt el a jó szereplése: a népes és erős mezőnyben a 12. helyen végzett.

A magyar Eb-helyezések
G10: Ilku Bodza – blitz 15., rapid 25.
O12: Ilkó-Tóth András – blitz 2., rapid 12.
G12: Sojnóczki Anna – blitz 31., rapid 23.
G14: Illés-Nagy Nóra – blitz 24., rapid 12.
O16: Lehőcz József – blitz 38., rapid 31.
O18: Panda Barnabás – blitz 23., rapid 39.

(Kiemelt képünkön: Ilkó-Tóth András Forrás: eyrbcc2026.eu)

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