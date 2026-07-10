Sakk: Ilkó-Tóth András ezüstérmes az U12-es villám Eb-n

A lengyelországi Rzeszów városa adott otthont az ifjúsági rapid- és villámsakk Európa-bajnokságnak, melynek az U12-es villámversenyén

Ilkó-Tóth András remek teljesítménnyel ezüstérmet szerzett.

A hazai szövetségi portál kiemeli, a magyar ígéret a korosztály villámversenyén végig az élmezőnyben haladt, és higgadt, pontos játékának köszönhetően állhatott fel a dobogó második fokára. Ilkó-Tóthnak a rapid versenyszámban sem maradt el a jó szereplése: a népes és erős mezőnyben a 12. helyen végzett.

A magyar Eb-helyezések

G10: Ilku Bodza – blitz 15., rapid 25.

O12: Ilkó-Tóth András – blitz 2., rapid 12.

G12: Sojnóczki Anna – blitz 31., rapid 23.

G14: Illés-Nagy Nóra – blitz 24., rapid 12.

O16: Lehőcz József – blitz 38., rapid 31.

O18: Panda Barnabás – blitz 23., rapid 39.

(Kiemelt képünkön: Ilkó-Tóth András Forrás: eyrbcc2026.eu)