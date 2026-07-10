Los Angeles 2028: a párizsi érmes sportágak két év múlva sem adnák alább

Wladár Sándor, az úszó-, Schmidt Gábor, a kajak-kenu, Csampa Zsolt, a vívó-, illetve Balogh Gábor, az öttusaszövetség elnöke, valamint Kissné Oroszi Edit, a sportlövők puskás szakágának vezetője és Scheidler Géza, az atléták sportszakmai igazgatója a Magyar Olimpiai Bizottság pénteki, hangulatos sajtóeseményén adott tájékoztatást a magyar sajtó képviselőinek sportágaik jelenlegi helyzetéről, és beszéltek várakozásaikról, valamint az előttük álló feladatokról az olimpiai ciklus felénél, azaz két évvel a kaliforniai nagyvárosban sorra kerülő játékok előtt.

A sportvezetők beszámolója alapján a félidős helyzet nagyon biztató, egyedül Balogh Gábor kezdte rossz hírrel, megemlítve, hogy az öttusázók élvonalát sérülések tizedelik, és a párizsi negyedik Guzi Blanka kivételével – mások mellett az olimpiai címvédő Gulyás Michelle-t is beleértve – a legjobbjaik egytől egyig jelentős problémával küzdenek vagy küzdöttek az elmúlt időszakban. A sydney-i játékokon ezüstérmes korábbi klasszis ugyanakkor gyorsan igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a kilátások kifejezetten biztatóak, és ha sikerül a szerinte legfontosabb kérdést, a prevenciót megoldani, akkor kiemelkedő szereplésben lehet bízni.

„Hogy jó dolgot is tudjak mondani, azt gondolom, erősebbek leszünk Los Angelesben, mint voltunk Párizsban” – jelentette ki Balogh Gábor, majd később ezt a gondolatot kifejtve arról beszélt, hogy a nőknél két dobogós helyre is jó esélyt lát, és a férfiaknál is bízik egy éremben.

A kajak-kenusok már nem csak készülnek, hanem benne vannak a kvalifikációs időszakban, a tízből már három pontszerző versenyen túl is vannak, Schmidt Gábor pedig örömmel tudatta, hogy az eddigiek alapján egyértelműen bízhatnak abban, hogy maximális létszámmal, azaz 16-an képviselik majd a magyar színeket, nem is akárhogy.

„Azt hiszem, hogy most egy olyan együttállása van a csillagoknak, ami talán sohasem volt, hogy mind a négy szakágban erős a csapatunk. Ami azt jelenti, hogy szerintem mind a négy szakágban érmet tudunk nyerni” – jegyezte meg Schmidt Gábor, majd (Gyulay Zsolt MOB-elnöktől előre is elnézést kérve) a férfi kajak szakágat külön is kiemelte, mert az meglátása szerint még sohasem volt ilyen erős, ugyanis a négy extraklasszis (Kopasz Bálint, Nádas Bence, Tótka Sándor, Varga Ádám) mögé kiemelkedő tudású fiatalok értek be, így azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy Los Angelesben minden férfi kajakos számban magyar diadal szülessen.

Wladár Sándor „erősen indított”, és kijelentette, azt reméli, hogy Párizshoz hasonlóan az úszók Los Angelesben is a magyar aranyérmek felét szállítani fogják majd, hiszen 2024-ben az olimpián és paralimpián összesen elért 11 első helyből hatot hoztak. Majd „komolyabban folytatta” és azt hangsúlyozta, hogy sikeres generációváltás zajlott le a sportágban, számos tehetség érett be, míg a már Párizsban is jól szereplő fiatal úszók közül Kós Hubert érettebbé vált és szélesedett a repertoárja, Betlehem Dávid pedig már egyértelműen nyílt vízen és medencében is meghatározó klasszis.

„Úgy gondolom, Milák Kristóf egyenesbe került, végzi a munkáját. A tehetsége pedig predesztinálja arra véleményem szerint, hogy akár több számban is a dobogó tetejére álljon, de egyben biztosan” – emelte ki Wladár Sándor.

Balról jobbra: Wladár Sándor, Csampa Zsolt és Kissné Oroszi Edit (Fotó: Török Attila)

Míg Balogh Gáborék jelenleg nehéz helyzetben vannak, a vívóknál éppen ellenkező a helyzet.

„Szívem szerint én most meghúznék egy vonalat, és azt mondanám, hogy már most mehetnénk az olimpiára. Már csak azért is, mert mindenki tudja nagyon jól, hogy nálunk a csapatban való indulás különösen fontos, hiszen azzal három egyéni vívó szerepelhet a játékokon. Most pedig a hat csapatból öt kijutó helyen áll” – hangsúlyozta Csampa Zsolt, a vívószövetség vezetője, kiemelve, hogy nagy feladat volt erre a szintre eljutni, ezt megtartani pedig még nehezebb lesz, főleg úgy, hogy Oroszország és Fehéroroszország is visszatérhet saját zászlaja alatt a nemzetközi színtérre.

Scheidler Géza, az atlétikai szövetség sportszakmai igazgatója arról beszélt, hogy a párizsi játékokat követően a szakmai tudományos háttér erősítésére helyezték a hangsúlyt, neves külföldi szakemberekkel van jelenleg is élő kapcsolatuk, a munkának pedig látszik a gyümölcse.

Los Angelesben egyértelmű cél, hogy a kalapácsvetésben Párizsban ezüstérmes Halász Bence felálljon a dobogó tetejére, amihez minden támogatást megadnak. Mellette kiemelte Molnár Attilát, aki nagyon jó eredményre lehet képes 400 méteren, és bíznak benne, hogy még rajtuk kívül is lesz legalább egy magyar atléta, aki döntőbe jut és olimpiai pontot tud szerezni. Így pedig 40 év után először szerezhetne a magyar atlétika tíz olimpiai pontot vagy annál többet.

A francia fővárosban Major Veronika sportpisztolyban nyert bronza húszéves rossz sorozatot zárt le a magyar sportlövőknél, Kissné Oroszi Edit pedig annak a reményének adott hangot, hogy nem lesz újabb hosszú éremmentes időszak és Los Angelesben is az érmes sportágak között lesznek. Mint mondta, a nemzetközi versenyeken stabilan és jól szerepelnek lövőik, és a puska, pisztoly szakág mellett koronglövészetben is előreléptek, amit a junior-világkupán trap vegyes csapatban nyert aranyérem is bizonyít.

A sportvezetők szinte mindegyike a sikeres Los Angeles-i szereplés egyik kulcsának az akklimatizációt és a körülményekhez való megfelelő alkalmazkodást említette, s erre komolyan készülnek, már eddig is voltak amerikai edzőtáboraik és az olimpiáig is több táborozást és versenyzést terveznek.