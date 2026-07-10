Nem fél a belgáktól, de nem is becsüli le őket a spanyol kapitány
Luis de La Fuente magabiztos, de nem elbizakodott a belgák elleni világbajnoki negyeddöntő előtt. A spanyolok szövetségi kapitánya szerint Lamine Yamaltól még csak ezután láthatjuk a legjobbját, s a szakember azt is elárulta, a negyven évvel ezelőtti Belgummal vívott százhúsz perces csata tanulságaként a tizenegyeseket is gyakorolták.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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