Nem fél a belgáktól, de nem is becsüli le őket a spanyol kapitány

Luis de La Fuente magabiztos, de nem elbizakodott a belgák elleni világbajnoki negyeddöntő előtt. A spanyolok szövetségi kapitánya szerint Lamine Yamaltól még csak ezután láthatjuk a legjobbját, s a szakember azt is elárulta, a negyven évvel ezelőtti Belgummal vívott százhúsz perces csata tanulságaként a tizenegyeseket is gyakorolták.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!