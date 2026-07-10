Nemzeti Sportrádió

Nem fél a belgáktól, de nem is becsüli le őket a spanyol kapitány

V. H. L.V. H. L.
2026.07.10. 10:56
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Luis de la Fuente (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 negyeddöntő labdarúgó-világbajnokság 2026 Spanyolország–Belgium Luis de la Fuente
Luis de La Fuente magabiztos, de nem elbizakodott a belgák elleni világbajnoki negyeddöntő előtt. A spanyolok szövetségi kapitánya szerint Lamine Yamaltól még csak ezután láthatjuk a legjobbját, s a szakember azt is elárulta, a negyven évvel ezelőtti Belgummal vívott százhúsz perces csata tanulságaként a tizenegyeseket is gyakorolták.
Foci vb 2026
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De la Fuente: Csak a belgák elleni meccs létezik

A spanyol szövetségi kapitány szerint Lamine Yamal még nem érte el a tőle elvárt szintet a világbajnokságon.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

foci vb 2026 negyeddöntő labdarúgó-világbajnokság 2026 Spanyolország–Belgium Luis de la Fuente
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