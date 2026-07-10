Nemzeti Sportrádió

Megvan az NB III-as Kaposvári Rákóczi új vezetőedzője

F. B.F. B.
2026.07.10. 13:11
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Gyürki Gergely lett a Kaposvár vezetőedzője (Fotó: rakoczifc.hu)
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Gyürki Gergely NB III Délnyugati csoport Kaposvár NB III edzőváltás
A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában szereplő Kaposvári Rákóczi klubvezetősége megtalálta az új vezetőedzőt, a folytatásban Gyürki Gergely irányítja majd a szakmai munkát – számolt be róla a klub honlapja.

Fiatal szakember veszi át a Kaposvár irányítását, ugyanis a 32 esztendős, de már a legmagasabb edzői végzettséggel, a pro-licenszel rendelkező Gyürki Gergelyt nevezte ki vezetőedzőnek a klubvezetőség.

A korábbi középpályás, Gyürki Gergely játékoskarrierjét a Ferencvárosban kezdte, majd megfordult többek közt Tatabányán és a Pénzügyőr SE csapatánál is, innen igazolta le a Szombathelyi Haladás, ahol az első osztályban is bemutatkozhatott. Ezt követően Sopronba, Ceglédre majd Vácra vezetett az útja, majd végül, 2019-ben Tatabányára igazolt, ahol már komolyabban elkezdte építeni az edzői karrierjét.

Előbb az ottani utánpótlásban vállalt szerepet, majd vezetőedző lett a felnőtt csapatnál, megnyerte az NB III-as bajnokságot a Tatabányával, s a másodosztályban is irányította az együttest. Legutóbb a szintén harmadik ligás Mosonmagyaróvár együttesét irányította.

Jó lehetőségként tekintek erre a kihívásra – mondta a klubhonlapon Gyürki Gergely. – Azt látom az előző évek eredményei alapján, hogy felfelé ívelő pályán van a klub. Munkámmal szeretnék hozzájárulni ennek a folyamatnak a folytatásához. Szervezett, harcos és célra törő csapat kialakításán fogok dolgozni, amely méltóképpen képviseli a klub és a város hagyományait.“

Gyürki a Nagykanizsához távozó Jeney Gyula helyett ül le a kaposvári kispadra.

 

Gyürki Gergely NB III Délnyugati csoport Kaposvár NB III edzőváltás
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