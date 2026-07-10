Pintér Ádám: Belgiumnak pontrúgásból vagy kontrából lehet esélye

– A spanyol válogatott az eddigi öt meccsén még gólt sem kapott a tornán. Folytatódik a kiváló sorozat Belgium ellen?

– Kezdetektől a spanyol csapatot favorizálom a világbajnokságon – mondta Pintér Ádám, a Real Zaragoza korábbi játékosa. – Nem gondolnám, hogy a belga válogatott nehezebb erőfelmérő lesz neki, mint a portugál. Luis de la Fuente szövetségi kapitány taktikailag nagyon rugalmas, például a korábbi meccseken a szélső hátvédek meccsenként négyet-ötöt adtak be, a portugálok elleni viszont sokkal beljebb helyezkedtek, nagyobb hangsúlyt fektetve a biztonságra. Hogy a kapott gól nélküli szériáját is folytatja-e Spanyolország, azt nem tudom, de a továbbjutását jósolom és várom.

– Mitől ennyire stabil ez a mostani spanyol válogatott?

– Kiváló a csapategység, a játékosok egymásért küzdenek, nem egyénieskednek. Yamalon persze lehet látni olykor-olykor, hogy fiatal kora ellenére igencsak nagy az egója – de nem véletlenül. Ettől függetlenül a spanyol virtus érvényesül a meccseken, a rövid passzos játékhoz csupaszív teljesítmény, nagy odaadás társul. A játékosok egyénileg mind kiválóan képzettek. A legtöbb csapattal ellentétben náluk még a kapus is kitűnő lábbal. A másik nagy erényük, hogy roppant türelmesek. Portugália ellen is meglett a gyümölcse, hogy végig azok voltak, a portugálok elveszítették a fejüket, így kapták a kiesésüket jelentő gólt az utolsó percekben.

– Mennyire lehet az veszélyes a spanyolokra nézve, hogy a belga gárda javuló formát mutat?

– A legjobb nyolc között már nyilván nincsenek rossz csapatok. Az első két meccsükön még csak döntetlent játszottak, utána viszont nyertek hármat, az amerikaiak ellen már nagyon meggyőzően teljesítettek. De minden együttes csak úgy tud futballozni, ahogy az ellenfele engedi. Ezen a mérkőzésen szerintem nem ők irányítják majd a játékot, hanem a spanyolok. Ha nekik bármi sanszuk lesz, pontrúgásból vagy kontrából lehet, hátulról felépített támadásból nem gondolnám, hogy eredményesek lehetnek a spanyol válogatott ellen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!