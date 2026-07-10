Guéhi és Rice játéka is kérdéses Norvégia ellen – sajtóhír

Szombaton Miamiban csap össze egymással a norvég és az angol válogatott, Thomas Tuchel számára több játékos egészségi állapota is fejtörést okoz.

A Mexikó ellen 3–2-re megnyert nyolcaddöntőt követően Guéhi fájlaljta a combját. Bár eredetileg azt gondolták az orvosok, hogy izomfáradtságról van szó, az újabb vizsgálatok szerint meghúzódott a combhajlítója. Ha pénteken nem edz együtt a csapattal, akkor valószínűleg nem tudja vállalni a játékot Norvégia ellen.

A BBC híre szerint Declan Rice két edzést is kihagyott betegség miatt, emiatt az ő játéka is kérdésessé vált.

A Ghána elleni meccs óta sérült Reece James csütörtökön újra együtt készült a társakkal, igaz, csak könnyített edzést végzett. Az ő visszatérésére nagy szüksége lenne Tuchelnek, mert Jarell Quansah piros lapot kapott Mexikó ellen, így a sérülések és eltiltások miatt csupán Djed Spence maradt bevethető a jobbhátvédek közül.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Szombat, 23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!