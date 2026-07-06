Nemzeti Sportrádió

Ha Klopp német kapitány lesz, Lőw Zsolt is ott lehet a stábjában – sajtóhír

K. Zs.K. Zs.
2026.07.06. 12:58
Jürgen Klopp és a balján Lőw Zsolt idén májusban a Leipzig–St. Pauli német bajnoki mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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Lőw Zsolt vb 2026 foci-vb 2026 Jürgen Klopp Németország
A hét elején felgyorsulnak a Német Labdarúgó-szövetség és Jürgen Klopp tárgyalásai, és a szövetségi kapitányi posztról szóló egyeztetéseken szó lesz Lőw Zsolt szerepéről is – írja a német Sky.

A Sky Sport úgy tudja, hogy a német szövetségi kapitányi posztra kiszemelt Jürgen Klopp kipróbált embereivel kívánja vezetni a válogatottat, azaz Pepijn Lijnders, valamint a Red Bull Global Soccer kötelékében vele dolgozó Peter Krawietz és Lőw Zsolt alkotná a csapatát (Krawietz a segítője volt Lőwnek, amikor a 2024–2025-ös idény hajrájában az RB Leipzig beugró vezetőedzőjeként ténykedett).

A német portál értesülése szerint Bernd Neuendorf, a szövetség elnöke és első számú helyettese, Hans-Joachim Watzke a hét első napjaiban New York-ban személyesen egyeztet a világbajnokságot szakkommentátorként követő Klopp-pal, akitől a válogatott megújítását, alapos szemléletváltást várnak.

A jelenleg a Red Bull Global Soccer szakmai vezetőjeként dolgozó Klopp nyilvánosan jelezte, vállalná a feladatot – ha megköttetik az egyezség, ő lesz az első szövetségi kapitány, akiért a német szövetség kénytelen lelépési díjat fizetni.

A 25-szörös magyar válogatott Lőw Zsolt a Klopp-féle Red Bull-stábban végzett munkája előtt többek között Ralf Rangnick és Thomas Tuchel pályaedzője volt, utóbbit a PSG-nél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is segítette.

Mint ismert, a német válogatott a világbajnokságon a legjobb 32 között tizenegyesekkel kikapott Paraguaytól, és Julian Nagelsmann szövetségi kapitány lemondott posztjáról.

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A szakember szerint a német válogatott jelenlegi problémái nem a távozó Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek.

 

Lőw Zsolt vb 2026 foci-vb 2026 Jürgen Klopp Németország
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