Ha Klopp német kapitány lesz, Lőw Zsolt is ott lehet a stábjában – sajtóhír

A Sky Sport úgy tudja, hogy a német szövetségi kapitányi posztra kiszemelt Jürgen Klopp kipróbált embereivel kívánja vezetni a válogatottat, azaz Pepijn Lijnders, valamint a Red Bull Global Soccer kötelékében vele dolgozó Peter Krawietz és Lőw Zsolt alkotná a csapatát (Krawietz a segítője volt Lőwnek, amikor a 2024–2025-ös idény hajrájában az RB Leipzig beugró vezetőedzőjeként ténykedett).

A német portál értesülése szerint Bernd Neuendorf, a szövetség elnöke és első számú helyettese, Hans-Joachim Watzke a hét első napjaiban New York-ban személyesen egyeztet a világbajnokságot szakkommentátorként követő Klopp-pal, akitől a válogatott megújítását, alapos szemléletváltást várnak.

A jelenleg a Red Bull Global Soccer szakmai vezetőjeként dolgozó Klopp nyilvánosan jelezte, vállalná a feladatot – ha megköttetik az egyezség, ő lesz az első szövetségi kapitány, akiért a német szövetség kénytelen lelépési díjat fizetni.

A 25-szörös magyar válogatott Lőw Zsolt a Klopp-féle Red Bull-stábban végzett munkája előtt többek között Ralf Rangnick és Thomas Tuchel pályaedzője volt, utóbbit a PSG-nél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is segítette.

Mint ismert, a német válogatott a világbajnokságon a legjobb 32 között tizenegyesekkel kikapott Paraguaytól, és Julian Nagelsmann szövetségi kapitány lemondott posztjáról.