Ligue 1: Filipe Luís az AS Monaco új vezetőedzője – hivatalos

Új vezetőedzővel vág neki a 2026–2027-es idénynek az AS Monaco labdarúgócsapata. A francia Ligue 1-ben szereplő hercegségbeli gárda hivatalos weboldalán közölte, hogy a brazil Filipe Luíst szerződtette a kispadra, aki legutóbb hazájában a CR Flamengónál dolgozott, s kereken száz tétmeccsen irányította a riói piros-feketéket, akikkel, 2024-ben Brazil Kupát, 2025-ben riói állami bajnokságot, nemzeti bajnokságot, Brazil Szuperkupát és Libertadores-kupát is nyert – eredményei elismeréseképpen tavaly az év dél-amerikai edzőjévé választották.

A volt 44-szeres brazil válogatott balbekk játékosként is eredményes pályafutást tudhat maga mögött, 2014-ben spanyol bajnok, 2013-ban Király-kupa-győztes volt az Atlético Madriddal, az Európa-ligát pedig kétszer hódította el Diego Simeone irányítása alatt.

A brazil szakember első edzését szerdán vezeti a piros fehéreknél, akik Adi Hütter, illetve Sébastien Pocognoli vezetésével a 2025–2026-os idényben a 7. helyen végeztek a Ligue 1-ben, így a Konferencialiga-selejtezőben képviselhetik a francia bajnokságot a nemzetközi porondon.