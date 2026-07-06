Nemzeti Sportrádió

Megműtötték a Bayern sztárját a vb-kiesést követően

R. D. P.R. D. P.
2026.07.06. 13:36
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Jamal Musiala (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Bundesliga Jamal Musiala műtét
A Bayern München támadója, Jamal Musiala a világbajnokságot követően egy előre betervezett, kisebb rutinműtéten esett át.

A klub tájékoztatása szerint a beavatkozás a tavaly nyáron elszenvedett súlyos sérülését követő szokásos orvosi protokoll része volt, és már hosszú ideje erre az időszakra, az észak-amerikai világbajnokság utánra tervezték.

A rutinműtétnek köszönhetően Musiala a felkészülési időszakot csak egy pontosan kidolgozott rehabilitációs terv szerint végezheti el. A Bayern bízik benne, hogy a 23 éves támadó középpályás időben visszatér, és már a csapat első tétmérkőzésére ismét bevethető lesz a 2026–2027-es idényben.

A klub hangsúlyozta, hogy a beavatkozás a korábbi sérülés utókezelésének része, így nincs szó újabb problémáról vagy váratlan visszaesésről.

Musiala és a német válogatott a világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúzott, miután elvesztették a tizenegyespárbajt Paraguay ellen.

 

Bayern München Bundesliga Jamal Musiala műtét
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