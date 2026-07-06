Megműtötték a Bayern sztárját a vb-kiesést követően

A klub tájékoztatása szerint a beavatkozás a tavaly nyáron elszenvedett súlyos sérülését követő szokásos orvosi protokoll része volt, és már hosszú ideje erre az időszakra, az észak-amerikai világbajnokság utánra tervezték.

A rutinműtétnek köszönhetően Musiala a felkészülési időszakot csak egy pontosan kidolgozott rehabilitációs terv szerint végezheti el. A Bayern bízik benne, hogy a 23 éves támadó középpályás időben visszatér, és már a csapat első tétmérkőzésére ismét bevethető lesz a 2026–2027-es idényben.

A klub hangsúlyozta, hogy a beavatkozás a korábbi sérülés utókezelésének része, így nincs szó újabb problémáról vagy váratlan visszaesésről.

Musiala és a német válogatott a világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúzott, miután elvesztették a tizenegyespárbajt Paraguay ellen.