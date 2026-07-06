Kajak-kenu: 27 éremmel ismét a korosztályos vb legjobbjai a magyarok

Évről évre bizonyítja a magyar kajak-kenu utánpótlás, hogy nincsen párja. A korosztályos világversenyeken rendre az éremtáblázat élén végez a válogatottunk, ráadásul a legtöbbször utcahosszal nyerik a sportolóink a nemzetek versenyét. Az U23-asok közül a legjobbak ráadásul már csak a felnőttmezőnyben ragadnak lapátot, amelyben szintén bizonyítják, hogy a nemzetközi elitben is számolni kell velük – bizonyíték erre a májusi két világkupán és a júniusi Európa-bajnokságon szerzett érmek.

Július elsejével pedig a korosztályos világversenyek ideje is eljött, a kanadai Halifaxben rendezték meg az U23-as és ifjúsági világbajnokságot, amelyen öt napon át küzdöttek egymással a vízen a fiatalok. A válogatottunk szerepelt a vb legnépesebb csapatával, ötvenkét versenyzőnek szurkolhattunk, a hazai viszonyokat pedig jól mutatta, hogy megmérette magát a vb-n a 2024-ben két olimpiai bronzérmet szerző kajakos, Fojt Sára, aki az év eddigi felnőttvilágversenyeire nem jutott ki.

Az első két nap még az elő- és középfutamokról szólt, péntektől pedig már döntőket is rendeztek, akkortól kezdve be is indult a magyar henger, egymás után jegyezhettük fel a magyar érmeket.

Pénteken tizenegy érmet szerzett a küldöttség, amely egyből jelezte, ez a vb is a magyar sikerhalmozásról szól majd. Ehhez jött még szombaton és vasárnap is nyolc-nyolc, így összesen

huszonhét medáliánál állt meg a számláló, tizenegy arany, tíz ezüst, hat bronz elosztásban.

A második helyen az öt győzelmet elérő kanadai válogatott zárt, míg a magyaron kívül három másik nemzet tudott legalább tíz érmet gyűjteni, a német (15), a kínai (14) és a spanyol (11).

Ennyi dobogós sportoló közül nehéz lenne bárkit is kiemelni, voltak, akik olimpiai számban remekeltek, míg a még csak serdülőkorú, 2010-es születésű kajakos, Gazdag Lili egészen különleges körülmények közepette – vagy írjuk úgy, előzmények után – nyerte meg az ifik között a K1 200 méter aranyérmét. Az első rajtnál bemozdult az egyik versenyző, ami miatt megismételték az egyébként Gazdag által megnyert futamot, a fiatal pedig másodjára sem hibázott, ismét elsőként ért célba.

Az U23-as K1 1000-et megnyerő Kollek Bálint FORRÁS: MKKSZ

„Az éremtábla önmagáért beszél, erős volt a csapatunk. Persze látnunk kell azt is, hogy néhány, elsősorban csapathajós számban nem úgy teljesítettünk, ahogy mondjuk az edzőtábor alapján vártuk volna. Ezt az edzőknek és nekem is ki kell elemeznem. Összességében azonban természetesen nagyon elégedett vagyok, hiszen minden szakágban szereztünk érmeket” – értékelte a válogatott szereplését a hazai szövetség honlapjának Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány.

Nem kell sokat várni, hogy újra akcióba lendüljenek a korosztályos válogatottak, július 23-án ugyanis megkezdődik Szegeden az U23-as és ifjúsági Európa-bajnokság, amelyen még a vb-nél is nagyobb csapattal, ötvenöt fővel indul el a nemzeti csapat.

(Kiemelt képünkön: Gazdag Lili Forrás: MKKSZ)