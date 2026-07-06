Elég labda jut el CR-hez? Mendes ezúttal is megállítja Yamalt? – mutatjuk, mi dönthet a portugál–spanyolon

SPANYOLORSZÁG NULLA KAPOTT GÓLLAL JUTOTT EL A NYOLCADDÖNTŐIG

Nem úgy indult az amerikai világbajnokság az Eb-címvédő számára, ahogyan szerette volna, hiszen többen még felépülés közben érkeztek meg a tornára, Lamine Yamal csak csere volt az első meccsen, a vége pedig gól nélküli döntetlen lett a Zöld-foki-szigetek ellen. Szaúd-Arábia ellen aztán kezdett a 18 éves sztár, gólt is szerzett gyorsan, Spanyolország 4–0-ra ellépett, majd vissza is vett a tempóból, de megmutatta, mit tud. Ezt az Uruguay elleni, csoportgyőzelmet jelentő 1–0 követte, majd jött a „tizenhatoddöntő”, ahol a spanyolok tanári játékkal küldték haza Ausztriát.

A nyitó körös botlás és a kevesebb téttel bíró meccsek miatt mintha többen megfeledkeztek volna arról, hogy Spanyolország a torna előtt még jócskán favoritnak számított a valószínűségszámító portálokon és a fogadóirodáknál is. Jóllehet nem mindig csillogott a spanyol támadófutball, de Yamal mára csúcsformának örvend (Ausztria ellen MVP is lett), Mikel Oyarzabal már négy gólnál tart, miközben az is fontos infó, hogy Spanyolország az egyetlen, amely még egyetlen gólt sem kapott a vb-n. Sokan épp azt fejtegették a torna előtt, miért nem David Raya vagy Joan García kezd kapusposzton, de eddig sok panasz nem lehet Unai Simón teljesítményére.

PORTUGÁLIA NEM ÍGY, RÁADÁSUL NEM EZEN AZ ÁGON TERVEZETT IDÁIG JUTNI

Ha már nyitó körös csalódás, abból jutott Portugáliának is: bár a Kongói DK ellen mindössze hét perc kellett a vezetés megszerzéséhez, a vége 1–1-es döntetlen és kiábrándító támadójáték lett. Ugyan Üzbegisztán ellen megmutatták a portugálok, mennyi minőség rejlik bennük, kiütés (5–0) is lett a vége, de Kolumbia ellen megint vergődést láttunk tőlük a támadóharmadban, a gól nélküli döntetlen pedig azt jelentette, hogy a dél-amerikai ellenfél nyerte a csoportot.

Az utóbb emlegetett meccset azért is érdemes picit boncolgatni, mert még csak nem is látszott Portugálián, hogy mindent feltenne egy lapra a győzelemért, miközben az az ág jóval könnyebbnek tűnt: Ghána a tizenhat között, Svájc a nyolcaddöntőben... ehelyett Horvátország, majd Spanyolország ezen az úton. Tudjuk, a vb-győzelemhez „mindenkit meg kell verni”, mégis… A horvátok ellen végül összejött a továbbjutás – 0–1 után 2–1-re fordítottak a portugálok, de a végén a VAR is kellett ahhoz, hogy ne legyen a meccsből hosszabbítás.

MIT MOND A KÖZELMÚLT?

Ismeri egymást a két nemzet, mint a „rossz pénzt”. A Cristiano Ronaldo-korszakban összesen tízszer találkoztak egymással, ebből többször nagy tornákon: 2004-ben a portugálok 1–0-ra megverték a hazai Eb-n Spanyolországot, amely ezáltal kizúgott a csoportkörben, majd 2010-ben a spanyolok nyertek 1–0-ra a vb-n – a mostanihoz hasonlóan – a nyolcaddöntőben, később pedig az egész tornát behúztak, míg 2018-ban emlékezetes 3–3-as döntetlent játszott egymással a két nemzet Oroszországban a vb-csoportkörben, ráadásul CR7 triplázott – persze, ezeknek aligha van relevanciája a mostani rangadó előtt.

Aminek már inkább, az a tavalyi, 2025-ös Nemzetek Ligája-döntő júniusból, ami 2–2-es döntetlennel végződött (Cristiano Ronaldo és Mikel Oyarzabal is betalált), majd a szétlövés során Diogo Costa lett a hős, aki a végén Álvaro Morata tizenegyesét is kifogta – a spanyolok veterán csatára ezúttal már nem kerettag. Azon a meccsen a mostanihoz hasonló favoritnak számított Spanyolország, végül mégis a portugálok kerekedtek felül.

A FŐ KÉRDÉS PORTUGÁL SZEMPONTBÓL: ELJUT-E ELÉGSZER A LABDA CR7-HEZ?

Goncalo Ramos csereként beállva eldöntötte egy fejes góllal a portugál–horvátot a legjobb 32 között, arra pedig talán mindenki élénken emlékszik még, mi volt legutóbb, amikor Portugália vb-nyolcaddöntőt játszott: Katarban az akkori szövetségi kapitány, Fernando Santos döntése értelmében Ramos kezdett (a tornán először) az akkor 37 éves Cristiano Ronaldo helyett Svájc ellen, és három gólt szerzett… Az Eb-győztes szakembert a svájciak elleni 6–1 után „mindenki” dicsérte, de Marokkó ellen már nem jött be a húzás, a negyeddöntős búcsút követően pedig ő is távozott. Sokan most is azt pedzegetik, Roberto Martínez meghúzza-e a CR, Ramos-cserét a spanyolok elleni rangadó előtt, de spoiler: nem fogja.

Már csak azért sem, mert érheti Cristiano Ronaldót kritika ezen a tornán, vagy úgy összességében, az elmúlt válogatott tornákon a nagy ellenfelekkel szemben nyújtott teljesítményéért, de az biztos, hogy jobban játszik, mint négy évvel ezelőtt Katarban. CR eddig négyből háromszor jutott el 8 megtett kilométer fölé, egyedül a horvátok ellen állt meg 7.5-nél (bár le is jött a 80. percben), miközben összesen három gólja és 15 lövése van – utóbbi 3.75-ös átlagot jelent, ami még mindig a jónak számít kategória, főleg 41 évesen.

Azzal lehet vitatkozni, kell-e még kezdenie CR7-nek a portugál válogatottban, de ha már kezd, akkor arra kell építeni, amiben jó, hiszen ha fiatalabb védőket lefutni és folyamatosan párharcokat nyerni nem is, befejezni még mindig tud – akár lábbal, akár fejjel. Amennyiben Ronaldo kezd elöl, Bruno Fernandeséknek tömnie kell őt labdával, főleg úgy, hogy Spanyolország ellen vélhetően több helye lesz területbe érkezni, mint a betömörülő védelmekkel szemben.

A FŐ KÉRDÉS SPANYOL SZEMPONTBÓL: YAMAL EZÚTTAL TÚL TUD-E JUTNI MENDESEN?

Két egymás elleni meccs, két meccs embere díj. Mármint nem Lamine Yamalnak, hanem Nuno Mendesnek. Az tény, hogy a PSG immár kétszeres Bajnokok Ligája-győztes portugálja a világ egyik legjobb balbekkje jelenleg, ahogyan a spanyolok 18 éves csillagát már most a világ egyik legjobb szélsőjének, játékosának tartják, így kettejük párharca eleve izgalmas témaforrás. Az viszont már sokkolóbb, hogy eddig Mendes az egyetlen, aki mindannyiszor le tudta venni a pályáról Yamalt – tavaly, az NL-döntőben és múlt októberben, a BL-alapszakaszban is a meccs emberének választották a portugál–spanyolon, illetve a PSG–Barcelonán. És mindkét párharcból az ő csapata jött ki győztesen.

Yamal már most a világ egyik legjobban cselező játékosa, akit a legtöbbször dupláznia, tripláznia kell az ellenfélnek (így máshová kevesebb védő jut, ami újabb veszélyt szül), tehát mindenképp előny, ha a túloldalon van olyan ember, aki képes egy az egyben lassítani őt. Persze fordított esetben is előny a mindenkori ellenfélnek (most Portugáliának), hogy Yamal a védekezést sokszor „ellustálkodja”, sőt vesztett labdákból is 20-nál többet átlagol meccsenként, így ha van szélső védő, aki ki tudja használni hiányosságait, abból veszély lehet. Készpénznek azért ne vegyük, hogy Mendes ezúttal is „csodaszer” lesz Yamal ellen, de bárhogy is, ezen a párharcon eldőlhet a meccs.

LAMINE YAMAL EGY AZ EGYEZÉSEI EDDIG A VB-N

Forrás: The Athletic

DÖNTHET MÉG: CSÚCSKÖZÉPPÁLYÁK TALÁLKOZNAK

Lehet, nem túlzás azt állítani, hogy a világ két legerősebb középpályája feszül egymásnak ezen a mérkőzésen. Portugáliánál teljesen egyértelmű a helyzet: a PSG kétszeres BL-győztes középpályás duója, Joao Neves és Vitinha, előttük pedig a Premier League-ben májusban gólpasszrekordot felállító Bruno Fernandes tízesként. A spanyoloknál már kevésbé egyértelmű a helyzet, hiszen addig persze oké, hogy az aranylabdás Rodri és az FC Barcelona csillaga, Pedri a „duplahatos”, de mellettük/előttük már többször változtatott Luis de la Fuente. Ezúttal a befutó jó eséllyel Dani Olmo lesz tízesként, persze Mikel Merino, Martín Zubimendi vagy Fabián Ruiz sem lógna ki, csak ők védekezőbb szerepet vehetnének fel.

A játékosokat egymáshoz hasonlítgatni nincs értelme, de azt mindenképp érdemes kiemelni, hogy egymás ellen láthatjuk majd az elmúlt két idény talán legjobb nyolcasát: Vitinhát és Pedrit. Kettejüknek egy kicsit más szerepe van a válogatottban, de a játék lassítása és gyorsítása mindkettejüknek feladata, ahogyan a nyomás alóli kiforgás is. Amelyik középpálya kreatívabb, pontosabb, egységesebb lesz, hozzájárulhat a meccs eldöntéséhez.

DÖNTHET MÉG: KÉT SPANYOL A KISPADON, MÁS-MÁS FELFOGÁSSAL

A világbajnokságok történetében korábban még sohasem nyert senki mérkőzést hazája válogatottja ellen a kieséses szakaszban, márpedig Roberto Martínez spanyolként néz szembe Spanyolországgal ezen az estén. Ez persze csak egy szám, de a portugálok mestere eleve sok kritikát kap, a legtöbbek szerint a belga válogatott aranygenerációjából sem tudta kihozni azt, ami benne volt (igaz, egy vb-bronz azért lett belőle), ezúttal pedig a portugál zseniket érti félre – legalábbis a kritikák alapján.

Ami Luis de la Fuentét illeti, ő U-válogatottakban egész életében ezeket a srácokat edzette, s bár van néhány, a közvélemény szemében jócskán megkérdőjelezhető döntése, a nap végén a tény az, hogy rögtön az első tornáját megnyerte – a 2024-es Európa-bajnokságot. Taktikailag egyikük sem számít kifejezetten modern edzőnek, de ha választani kellene rugalmasabbat, akkor az De la Fuente lenne. Kérdés, mennyire állhat jól Portugáliának, hogy ezúttal nem neki kell nyomnia, tempót diktálnia, így akár még kontrázhat is.

DÖNTHET MÉG: A PONTRÚGÁSOK

Portugália kifejezetten kreatív pontrúgás-kombinációkkal rukkolt ki a horvátok elleni „tizenhatoddöntő” során, még ha góljait nem is ezekből szerezte (persze, a tizenegyes is rögzített szituációnak számít). Jól fejelő játékosnak számít Renato Veiga, Rúben Dias vagy éppen Goncalo Ramos, miközben Cristiano Ronaldónál több gólt fejjel soha, senki sem szerzett – erre lehet építeni.

A spanyoloknál kifejezetten jól fejelő játékosok nincsenek, legalábbis nem a klasszikus értelemben, de ez nem jelenti, hogy nem működhetnek a pontrúgások. A félterületből érkező, szabadrúgásból lekészített beadások, s a hasonló módon átlövésre letett előkészítések mesterei a spanyolok, minden bizonnyal ezen a meccsen is láthatunk ezekből néhányat.

Nem lesz szép meccs, de izgalmas, végletekig kiélezett: az lehet. Portugáliának jól állhat, hogy ezúttal nem neki kell irányítania a játékot, diktálni a tempót, játékosainak pedig lesz területük a spanyol középpálya mögött, ugyanakkor sebességben szinte minden poszton elvesztik a harcot a spanyol labdarúgókkal szemben, így fontos lesz a meccs végéhez közeledve, hogyan cserél Roberto Martínez. Spanyolország evidens, mit játszik majd és hogyan, kérdés, mit tesz, ha nem működik az A-terv, s Lamine Yamalnak nem megy a játék. Egy esetleges korai portugál vezető gól a „még csúnyább” mederbe terelheti a meccset élvezeti szempontból, mert akkor a spanyoloknak „falat kell törni”, fordított esetben viszont akár többgólos sikert is láthatunk az Eb-címvédőtől, hiszen akkor Portugáliának előbb-utóbb ki kell nyílnia. Labdabirtoklásban, próbálkozásszámban, xG-ben Spanyolország lesz jobb, de ezt a sportot bizony gólra játsszák.



Tipp: 1–1, hosszabbítás, portugál továbbjutás vélemény

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Portugália–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Arlington, Dallas Stadion. Vezeti: Anthony Taylor (angol)

VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATOK

PORTUGÁLIA: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Joao Neves – Neto, B. Fernandes, Leao – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), 23 Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente