Nemzeti Sportrádió

UEFA: a FIFA döntése Balogun-ügyben átlépte a vörös vonalat

P. K.P. K.
2026.07.06. 12:47
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Ezért a szabálytalanságért kapott Balogun piros lapot a bosnyákok elleni meccsen, a FIFA azonban felfüggesztette az eltiltását (Fotó: AFP)
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Mint ismeretes, nagy vihart kavart, hogy a FIFA felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina ellen kiállított amerikai Folarin Balogun egymeccses eltiltását a belgák elleni nyolcaddöntő előtt. Az ügyben az európai szövetség (UEFA) is közleményt adott ki.

 

Foci vb 2026
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„Ez egy hatalmas hiba a FIFA-tól” – forrong a futballvilág Balogun-ügyben

Sajtóhírek szerint a belga szövetség fellebbezett, de kérdés, mikor születhet döntés a fellebbezésről.

 

„A tegnapi döntés, miszerint Folarin Balogun kiállítás miatti automatikus, egymeccses eltiltásának végrehajtását egy évre felfüggesztik, átlépte a vörös vonalat” – kezdi állásfoglalását az UEFA, reagálva a FIFA vasárnapi döntésére az amerikai csatár ügyében.

„A futball, más sportágakhoz hasonlóan, szabályokon alapul, amelyek a tisztességes, becsületes és átlátható verseny alapját képezik – folytatódik az uefa.com-on megjelent közlemény. – A szabályok néha különböző értelmezési lehetőségeket nyújtanak, de ebben az esetben nem. A piros lapot követő egymérkőzéses automatikus eltiltás nem tartozik a mérlegelhető döntések jogkörébe és nem igényli egy illetékes szerv döntését. Ez egy szabályzatba ágyazott elv, amely alól nem lehet kivételeket tenni, pláne nem egy olyan torna közepén, melyen más játékosok is voltak már hasonló helyzetben és a szabályoknak megfelelően letöltötték az eltiltásukat.”

Bár a FIFA-t nem nevezi meg az UEFA közleménye, egyértelműen felelősségre vonja a nemzetközi szövetséget állásfoglalásában az európai szövetség.

„Amikor a szabályok betartását már nem garantálják annak őrei, a játék fedhetetlensége forog kockán, a verseny hitelessége kérdőjeleződik meg. Egy ilyen döntés precedenst teremt a tornán, mert a hasonló helyzetek mostantól egyenlő bánásmódot igényelnek a verseny kárára. A futball a világ legkedveltebb sportja, és azért bíznak benne olyan sokan, mert mindenhol ugyanazon szabályokkal játsszák. Egy torna sosem pusztán önálló esemény, és ha a szóban forgó torna a világbajnokság, akkor egy ilyen kérdés a játék egészére következményekkel járhat, akár pozitív, akár negatív értelemben. Hitetlenkedésünket fejezzük ki a példátlan, érthetetlen és indokolhatatlan döntés kapcsán.” 

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